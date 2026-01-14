Farbujesz włosy? 5 topowych kosmetyków, które utrzymają ich głębię
Każa z Was, która kiedykolwiek farbowała włosy, zdaje sobie z tego sprawę. Pielęgnacja włosów farbowanych to nie lada wyczyn. Wymagają prawdziwej troski, ponieważ proces koloryzacji osłabia ich strukturę i sprawia, że stają się bardziej podatne na przesuszenie oraz uszkodzenia. Stosowanie kosmetyków przeznaczonych specjalnie do włosów farbowanych poza wsparciem ich kondycji pomoże też utrzymać głębię wybranego koloru na dłużej. Wybrałyśmy 5 topowych kosmetyków z Rossmanna, które wspierają włosy po koloryzacji.
5 kosmetyków do włosów farbowanych
Szampony, odżywki i maski do włosów farbowanych zawierają delikatniejsze substancje myjące oraz składniki nawilżające. Ochrona włosów farbowanych to także zabezpieczenie ich przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Przyjrzyjmy się bliżej wybranym propozycjom.
Maska do włosów farbowanych
Odżywka do włosów farbowanych
Kuracja do włosów farbowanych
Mgiełka do włosów farbowanych
Serum do włosów farbowanych