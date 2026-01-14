Każa z Was, która kiedykolwiek farbowała włosy, zdaje sobie z tego sprawę. Pielęgnacja włosów farbowanych to nie lada wyczyn. Wymagają prawdziwej troski, ponieważ proces koloryzacji osłabia ich strukturę i sprawia, że stają się bardziej podatne na przesuszenie oraz uszkodzenia. Stosowanie kosmetyków przeznaczonych specjalnie do włosów farbowanych poza wsparciem ich kondycji pomoże też utrzymać głębię wybranego koloru na dłużej. Wybrałyśmy 5 topowych kosmetyków z Rossmanna, które wspierają włosy po koloryzacji.

5 kosmetyków do włosów farbowanych

Szampony, odżywki i maski do włosów farbowanych zawierają delikatniejsze substancje myjące oraz składniki nawilżające. Ochrona włosów farbowanych to także zabezpieczenie ich przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Przyjrzyjmy się bliżej wybranym propozycjom.

1 Maska do włosów farbowanych

2 Odżywka do włosów farbowanych

3 Kuracja do włosów farbowanych

4 Mgiełka do włosów farbowanych