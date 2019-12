Nigdy nie ma złego czasu na zmianę fryzury. Niezależnie od tego czy za oknem świeci słońce, pada deszcz lub śnieg – wizyta u fryzjera jest mile widziana. W szczególności zimą, ponieważ w tym sezonie tredny w koloryzacji mocno zachęcają do zmian. I to spektakularnych!

Huda Kattan traci włosy. W końcu zdecydowała się o tym opowiedzieć

Najnowsza propozycja od stylistów jest bardzo interesująca, a to ze względu na to, że nawiązuje do popularnej bajki Kraina Lodu. Każdy pamięta piękną Elsę i jej długie, lśniące włosy. Bohaterka doczekała się tak wielkiej popularności, że nowa koloryzacja jest nazwana jej imieniem!

Zdjęcia dziewczyn, które SAME obcięły sobie włosy. Odwaga się opłaciła?

Elsa Hair to przepiękny, głęboki odcień blondu, który wchodzi w srebrno-niebieskie tonacje. A kiedy jest najlepszy czas na mroźny blond jak nie w zimie?

Oto najpiękniejsze inspiracje z Elsa Hair w roli głównej: