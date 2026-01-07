Zimą wiele osób zauważa, że na szczotce zostaje więcej włosów niż zwykle. Gdy temperatury za oknem spadają i trudno wyjść z domu bez czapki, kosmyki mogą stawać się osłabione. Czy nasilenie problemu wypadania włosów to powód do obaw? Jakie są jego przyczyny i jak zadbać o pasma w chłodne dni? Odpowiadamy.

Zmiany temperatur, suche powietrze z kaloryferów i dieta uboższa w składniki odżywcze to tylko niektóre z przyczyn wypadania włosów zimą. W chłodne dni możemy tracić więcej kosmyków niż zwykle, co często staje się powodem do niepokoju. Warto jednak wiedzieć, że problem dotyka wielu osób i w wielu przypadkach można go ograniczyć, stawiając na odpowiednio dobraną pielęgnację, dietę i suplementację.

Dlaczego włosy zimą wypadają bardziej?

Przyczyny wypadania włosów zimą mogą być różne. Jedną z nich jest suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach. Choć nie jest bezpośrednim powodem utraty kosmyków, może osłabiać kondycję skóry głowy i nasilać problem, jeśli towarzyszą mu inne czynniki, takie jak niedobory czy sezonowe zmiany w organizmie. W efekcie włosy stają się bardziej podatne na wypadanie. Nie bez znaczenia jest też codzienne noszenie czapki. Tarcie, elektryzowanie się kosmyków i ograniczona cyrkulacja powietrza sprzyjają ich łamaniu się oraz pogorszeniu kondycji.

Nadmierna utrata włosów może wynikać również z niedoborów witamin, minerałów czy białka w diecie. Zimą nasze posiłki bywają uboższe w świeże owoce i warzywa, a krótkie dni i mniejsza ilość światła słonecznego sprzyjają niedoborom witaminy D3.

Co pomoże na wypadanie włosów zimą? Sposoby, które przywrócą pasmom objętość

Kluczem do sukcesu jest odpowiednio dobrana pielęgnacja. Warto zacząć od zadbania o skórę głowy. Pomogą łagodne szampony, peelingi oraz masaże, które poprawiają mikrokrążenie i usuwają nagromadzone zanieczyszczenia. Zimą pasma potrzebują nawilżenia, jednak zbyt ciężkie kosmetyki mogą przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Najlepiej sięgać po lekkie odżywki i sera, które nie obciążają włosów.

Jeśli zauważasz, że zimą wypada Ci więcej włosów niż w cieplejszych miesiącach, warto przyjrzeć się także diecie i suplementacji. Wskazane są posiłki bogate w białko, żelazo, cynk oraz witaminy A, C, E i D. Dobrym wyborem będą ryby, nasiona, orzechy oraz sezonowe owoce i warzywa.

To naturalne, że utrata większej niż dotychczas ilości włosów zimą bywa powodem do zmartwień. Bardzo często nie wymaga jednak konsultacji ze specjalistą. Świadoma pielęgnacja, zdrowa dieta i suplementacja mogą pomóc złagodzić dolegliwości. Kiedy warto zacząć się martwić? Jeśli nadmierne wypadanie włosów utrzymuje się przez wiele miesięcy i towarzyszą mu inne objawy, takie jak świąd skóry głowy, najlepiej skonsultować się z dermatologiem lub trychologiem. Dobrym pomysłem będzie też zrobienie podstawowych badań.