Jeszcze do niedawna suszarka do włosów była po prostu zwykłym urządzeniem łazienkowym. Miała suszyć włosy i tyle. Wszystko zmieniło się w momencie, gdy na rynek weszły modele marki Dyson, które zaczęły bardziej przypominać futurystyczny gadżet premium niż klasyczną suszarkę. Dziś trudno znaleźć produkt beauty, który wywołuje tyle dyskusji co Dyson Supersonic. Dla jednych to kompletnie przesadzony wydatek, dla innych sprzęt, po którym trudno wrócić do zwykłej suszarki. I właśnie dlatego fenomen Dysona jest tak ciekawy — bo marka sprawiła, że zwykła suszarka stała się produktem lifestyle’owym.

Dyson zmienił sposób myślenia o suszarkach

Największą różnicą względem klasycznych modeli było podejście do technologii i designu.

Dyson postawił na:

bardzo szybki silnik,

mocny, kontrolowany przepływ powietrza,

inteligentną kontrolę temperatury,

oraz minimalistyczny wygląd urządzenia.

To właśnie charakterystyczny otwór w głowicy suszarki sprawił, że sprzęt zaczął wyróżniać się wizualnie praktycznie od razu. Dyson bardzo mocno wykorzystał też estetykę premium — urządzenia wyglądają nowocześnie, są lekkie i przypominają bardziej sprzęt z branży tech niż klasyczne AGD do łazienki.

W czasach Instagrama i TikToka miało to ogromne znaczenie.

Skąd tyle zachwytów nad Dysonem?

Najczęściej powtarzanym argumentem osób używających Dysona jest po prostu komfort codziennego korzystania.

Suszarki Dyson są:

lekkie,

dobrze wyważone,

stosunkowo ciche,

i bardzo szybko suszą włosy.

Marka mocno promuje również technologię kontrolowania temperatury, która ma ograniczać przegrzewanie włosów i zmniejszać ryzyko uszkodzeń spowodowanych wysokim ciepłem.

W praktyce wiele osób zauważa przede wszystkim:

mniejsze puszenie włosów,

szybsze suszenie,

bardziej wygładzone końcówki,

i po prostu wygodniejsze użytkowanie.

To właśnie codzienny komfort bardzo często sprawia, że użytkownicy zaczynają rozumieć wysoką cenę tego sprzętu.

Problem jest jeden – cena

Nie da się ukryć, że Dyson mocno wszedł w segment premium. Dla wielu osób wydatek ponad 1500 zł na suszarkę nadal wydaje się absurdalny.

Właśnie dlatego rynek szybko zaczął odpowiadać tańszymi alternatywami inspirowanymi Dysonem. Dużą popularność zdobyły między innymi modele Shark czy Laifen, które oferują podobny styl działania i nowoczesny wygląd za znacznie niższą cenę.

I właśnie tutaj pojawia się najważniejsze pytanie – czy Dyson faktycznie jest kilka razy lepszy od zwykłej suszarki?

Dla osób, które używają suszarki codziennie, mają długie włosy albo mocno dbają o stylizację, różnica często okazuje się naprawdę odczuwalna. Dla kogoś, kto suszy włosy sporadycznie, tańszy model prawdopodobnie będzie wystarczający.

Dyson stał się bardziej produktem lifestyle’owym niż zwykłą suszarką

Popularność Dysona nie wynika wyłącznie z samej technologii. Ogromną rolę odegrał marketing i sposób budowania wizerunku marki.

Dyson bardzo skutecznie połączył:

technologię,

design,

beauty,

i poczucie luksusu.

Suszarki tej marki zaczęły pojawiać się:

u influencerów,

fryzjerów,

na TikToku,

Instagramie,

i w filmikach typu „get ready with me”.

Dzięki temu produkt stał się czymś więcej niż zwykłym urządzeniem do suszenia włosów. Dla wielu osób Dyson jest dziś trochę jak iPhone w świecie beauty – drogi, bardzo rozpoznawalny i mocno kojarzony z premium stylem życia.

Przy zakupie takiego sprzętu warto jednak porównywać ceny między sklepami, bo różnice potrafią być naprawdę spore. Na Rabatio.com można znaleźć kody rabatowe i promocje do sklepów z elektroniką i beauty, co przy droższych urządzeniach pokroju Dysona może pozwolić zaoszczędzić całkiem konkretną kwotę.

Materiał promocyjny Rabatio.com