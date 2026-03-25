Jest niezwykle twarzowa, elegancka i niezmiennie króluje wśród gwiazd. Fryzura clavi cut wraca do łask i będzie idealnym wyborem na wiosnę. W czym tkwi jej sekret i komu pasuje? Odpowiadamy.

Clavi cut – co to za fryzura i dlaczego regularnie wraca do mody?

Nazwa clavi cut pochodzi od angielskiego słowa “clavicle”, czyli obojczyk. Włosy sięgają więc dokładnie do ich wysokości. Są na tyle długie, by móc swobodnie związać je w kucyk, ale też na tyle krótkie, by móc stylizować je na wiele różnych sposobów bez większego wysiłku. Clavi cut to jedno z najbardziej praktycznych, wygodnych i eleganckich cięć, które z łatwością dopasujemy do swojego stylu i kształtu twarzy. Nic dziwnego, że gwiazdy uwielbiają do niego wracać. Tylko w ostatnim czasie na włosy do obojczyków postawiły Selena Gomez, Hailey Bieber czy Margot Robbie.

Komu pasuje clavi cut? To uniwersalne cięcie podkreśla rysy twarzy

W przeciwieństwie do klasycznego boba, clavi cut to fryzura pasująca każdemu, bez względu na długość i strukturę kosmyków. W zależności od rodzaju cięcia, może dodać objętości włosom cienkim i przyklapniętym u nasady, a nawet optycznie wysmuklić buzię. To doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących wygodę i poszukujących uczesania idealnego zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.

Najmodniejsze fryzury do obojczyka – pomysły na cięcie typu clavi cut

Fryzury do obojczyków są niezwykle wszechstronne. Mogą przyjmować formę klasycznego, długiego boba – z prostą linią końców. To dobry wybór dla osób o naturalnie prostych pasmach lub lubiących codzienną stylizację z użyciem dużej, okrągłej szczotki. Ciekawym rozwiązaniem jest clavi cut z grzywką typu curtain. To cięcie daje iluzję objętości. Prezentuje się bardzo lekko i kobieco.

Jak uzyskać efekt clavi cut? O to poproś fryzjera

Kluczem do sukcesu jest precyzyjne cięcie – dokładnie do linii obojczyków. Możemy postawić na jego prostą wersję albo wybrać delikatne cieniowanie, dzięki któremu włosy będą pięknie układać się w ruchu, szczególnie po zabiegach stylizacyjnych. Ważne jest też regularne podcinanie końcówek, pozwalające zachować kształt fryzury i przywracające pasmom zdrowy wygląd.

Jak stylizować włosy do obojczyków? Clavi cut na wiele sposobów

Przykłady gwiazd pokazują, jak wszechstronne jest cięcie za ramiona. Możemy zarówno modelować włosy na szczotkę, jak i prostować je czy stawiać na surferskie fale. Ta długość sprzyja też tworzeniu uczesań w stylu Old Hollywood, takich jak miękkie loki czy wysoki kucyk. Aby jednak zachować dobrą kondycję kosmyków, warto pamiętać o termoochronie przed użyciem urządzeń z wykorzystaniem ciepła.