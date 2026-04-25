Ta koloryzacja będzie jednym z wiodących trendów sezonu. Ciepły blond w odcieniu hot-honey ma w sobie głębię, nasycenie i luksusowy blask. Komu pasuje i jak poprosić o niego w salonie? Podpowiadamy.

Do niedawna trendy zdominowane były przez chłodne, szlachetne blondy – od szampańskiego po perłowy. W tym sezonie coraz więcej mówi się o dopasowaniu koloru włosów do typu urody, a na znaczenie zyskują ciepłe, nasycone tonacje. Jednym z najpopularniejszych będzie hot-honey blonde. To kolor, który doskonale współgra z muśniętą słońcem skórą i zachwyca eleganckim, lśniącym wykończeniem.

Miodowy blond na wiosnę i lato 2026 – jak wygląda najmodniejszy ciepły blond tego sezonu?

Hot-honey blonde to wariacja na temat klasycznego, miodowego blondu. To ciepły, słoneczny blond, który łączy w sobie złote i karmelowe refleksy, ale nie wpada w miedziane ani truskawkowe tony. Ten kolor jest wielowymiarowy, niezwykle elegancki i głęboki. Dzięki odpowiedniemu tonowaniu daje efekt sun-kissed. W przeciwieństwie do bardzo jasnych odcieni ten jest odpowiedzią na potrzebę powrotu do natury.

Komu pasuje miodowy blond? Tym osobom będzie w nim do twarzy

Hot-honey blonde to koloryzacja idealna dla osób o ciepłym lub neutralnym typie urody. Kluczem do sukcesu jest dopasowanie jego tonacji do naszej natury. Wspaniale podkreśla delikatną opaleniznę i doskonale współgra zarówno z brzoskwiniową, jak i oliwkową karnacją. Będzie wspaniałym wyborem dla naturalnych blondynek, które marzą o naturalnie wyglądającym, podrasowanym kolorze włosów. Pokochają go też brunetki, które chcą subtelnie rozjaśnić pasma z zachowaniem naturalnego odrostu.

Jak uzyskać kolor hot-honey blonde? O to poproś w salonie

Ten trend w koloryzacji włosów nie daje gotowej recepty na idealny odcień. O ostatecznym efekcie decyduje technika dobrana do naturalnego koloru włosów i ich kondycji. Możemy postawić na delikatne, miodowe refleksy, baleyage albo całościowy, wielowymiarowy odcień. W salonie najlepiej poprosić o ciepły blond łączący tony złota i miodu z naturalną bazą u nasady, dzięki której włosy wyglądają dobrze nawet w trakcie odrastania. Kolor powinien być czysty, szlachetny, bez niepożądanych żółtych i miedzianych odcieni.

Jak pielęgnować włosy w kolorze miodowego blondu?

Aby na dłużej zachować idealny odcień, warto zadbać o pielęgnację. Podstawą jest dobry szampon do włosów farbowanych, który zapobiega szybkiemu wypłukiwaniu się koloru i pozwala zachować jego głębię. Ważne są także odżywki i maski nadające pasmom połysk, ponieważ to właśnie lśniące wykończenie odpowiada za luksusowy, salonowy efekt nie tylko od razu po koloryzacji, ale też w kolejnych miesiącach. Nie zapominajmy też o regularnym tonowaniu włosów, które pozwoli cieszyć się czystym, eleganckim odcieniem przez długi czas.