Lekkie, romantyczne, jak czesane wiatrem – tak wyglądają najmodniejsze fale na lato 2026. Fryzura inspirowana kalifornijską nonszalancją to esencja zmysłowości i idealny wybór na wiele okazji.

Latem 2026 wybieramy fryzury, które wyglądają tak naturalnie, jakby układało je jedynie letnie powietrze. Jedną z najpiękniejszych są miękkie, delikatne fale inspirowane estetyką Zachodniego Wybrzeża lat 70.

Canyon waves – jak wyglądają modne fale na lato 2026?

Canyon waves to miękkie, bardzo subtelne fale. Włosy celowo wyglądają tak jak na drugi dzień po ułożeniu ich przy pomocy lokówki. Nie są jednak splątane, lecz aksamitnie gładkie, lśniące i przyjemne w dotyku. Trend spopularyzowała Mara Roszak – stylistka fryzur gwiazd i założycielka marki RŌZ.

Komu pasują kalifornijskie fale? Canyon waves to fryzura na wiele okazji

To kobiece, romantyczne uczesanie to idealny wybór dla osób, które gustują we fryzurach, które wyglądają bardzo naturalnie, swobodnie i nie wymagają skomplikowanych zabiegów stylizacyjnych. Canyon waves pasują zarówno do krótkich, jak i długich włosów, i świetnie sprawdzają się przy różnych okazjach: od zwykłych dni w biegu, aż po wesela i letnie przyjęcia w plenerze.

Jak stworzyć fale typu Canyon waves?

Jeśli Twoje włosy są z natury proste, najlepiej stylizować je przy pomocy lokówki lub prostownicy, tworząc bardzo delikatne załamania, a następnie rozczesać pasma i spryskać je sprejem teksturyzującym. Dobrym wyborem będzie też zaplecenie kosmyków w dwa warkocze i utrwalenie ich prostownicą. Po rozplątaniu powinny być subtelnie pofalowane. Ułatwione zadanie mają osoby, których włosy mają naturalną tendencję do falowania się. W ich przypadku wystarczyć może mgiełka podkreślająca teksturę kosmyków.