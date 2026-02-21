Jest krótka, klasyczna, a szalenie efektowna. Ta fryzura wraca w wielkim stylu wiosną 2026. Jak wygląda bubble bob i komu pasuje? Sprawdź, co kryje się pod nazwą jednego z wiodących trendów sezonu.

Bubble bob – co to za fryzura?

Bąbelkowy bob to wariacja na temat klasycznego boba, którą wyróżnia miękka linia końców. To dzięki niej fryzura ma delikatnie zaokrąglony kształt, włosy zyskują spektakularną objętość, wyglądają lekko, kobieco i nonszalancko. Charakterystyczne cięcie inspirowane jest uczesaniami, które wiodły prym w trendach w latach 60., a do grona jego zwolenniczek dołączyły już takie gwiazdy, jak Selena Gomez czy Phoebe Dynevor.

Komu pasuje bąbelkowy bob?

Bubble bob to fryzura niezwykle uniwersalna, idealna przede wszystkim dla osób o owalnej, trójkątnej i kwadratowej twarzy. Subtelnie wycieniowane pasma łagodzą rysy. Ponadto to cięcie świetnie sprawdzi się przy włosach cienkich i pozbawionych objętości, ponieważ pozwala uzyskać formę bez utraty gęstości i nadmiernego cieniowania.

Jak uzyskać efekt bubble bob?

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie strzyżenie. W salonie najlepiej poprosić o długość włosów do linii ramion lub krótsze – sięgające żuchwy. Włosy z tyłu mogą być odrobinę krótsze niż z przodu, ale nie jest to konieczność. Powinny być delikatnie wycieniowane na końcach tak, by wywijały się do środka, tworząc subtelnie zaokrągloną formę.

Jak układać włosy w stylu bubble bob?

Zaletą tej krótkiej fryzury jest łatwość stylizacji. Czasami wystarczy wysuszyć włosy przy pomocy dużej okrągłej szczotki, wywijając końcówki do wewnątrz. Tak obcięte pasma pięknie prezentują się też ułożone lokówką z końcówką o dużej średnicy, która pozwala uzyskać efekt hollywoodzkich fal.