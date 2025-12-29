Blunt bob inspirowany stylem głównej bohaterki „Emily w Paryżu” to fryzura, która będzie królowała w 2026 roku. Elegancka i bardzo paryska, choć widzkom, które obejrzały już serial będzie kojarzyła się również z innym miastem. Wybrałyśmy 4 najlepsze inspiracje na fryzurę blunt bob. Sprawdźmy do jakich rysów twarzy fryzura ta pasuje najlepiej.

Klasyczny blunt bob do linii żuchwy

To idealnie równe, ostro cięte włosy bez cieniowania, sięgające żuchwy. Fryzura, która jak pokazali styliści Emily w Paryżu, mimo swojej długości, może być stylizowana na kilkadziesiąt różnych sposobów, a w tym w uroczego mini kucyka. Bardzo często widywana w paryskich stylizacjach. Ta wersja najlepiej pasuje do twarzy owalnej i sercowatej. Ponieważ podkreśla kości policzkowe i nadaje rysom wyrazistości. Jest minimalistyczna, ale niezwykle stylowa i widać to choćby po pierwszej inspiracji, jaką jest dziś zdjęcie Lily Collins.

Blunt bob z przedziałkiem na środku

Prosty bob z idealnie symetrycznym przedziałkiem to kwintesencja francuskiej elegancji. Doskonale pasuje do twarzy owalnej i prostokątnej, ponieważ optycznie ją równoważy i wydłuża. To fryzura, która wpisuje się w estetykę clean, choć według Pinteresta w 2026 roku będziemy już od niej odchodzić i porzucimy ją na rzecz nieidealnych stylizacji.

Blunt bob z delikatną grzywką typu curtain

Połączenie ostrego cięcia z miękką, rozchyloną grzywką dodaje pewnego rodzaju lekkości. Rysy twarzy wysmuklają się optycznie, więc ta wersja jest idealna dla twarzy okrągłej i kwadratowej, ponieważ grzywka wysmukla twarz. To świetny wybór, jeśli chcesz zachować blunt bob, ale z odrobiną paryskiej nonszalancji.

Krótki blunt bob z lekko podkręconymi końcówkami

Choć cięcie pozostaje proste, delikatnie zawinięte końcówki włosów dodają objętości tej fryzurze. Z tego wariantu zadowolone będą dziewczęta o twarzy drobnej lub o delikatnych rysach. Tutaj elegancko, ale bez przesadnej perfekcji.