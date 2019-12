Możliwości jest tak wiele, że łatwo stracić umiar. Z fryzurą można zrobić dosłownie wszystko i ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia. A powinien także zdrowy rozsądek – sugeruje fabiosa.com. Serwis wylicza podstawowe błędy, jakie popełniamy stylizując swoje włosy.

Upieranie się przy jednym uczesaniu, ślepe podążanie za trendami czy niespójny wizerunek to dopiero początek problemów. Wybierając cięcie, kolor albo kosmetyki możemy zrobić się na bóstwo, ale równie dobrze – oszpecić. W efekcie wyglądamy staro i nieświeżo.

Co konkretnie dodaje nam lat i odejmuje punkty od atrakcyjności? Zwróć uwagę na tych 5 szczegółów.

#1 Farbujesz włosy na czarno

To nie tak, że ciemne włosy zawsze wyglądają źle, ale na pewno nie odmładzają. Jeśli zależy ci na młodzieńczym blasku, wtedy warto rozjaśnić je przynajmniej o kilka tonów. Zbyt głęboka czerń podkreśla bladość skóry oraz zmarszczki. Nie musisz być blondynką, żeby dobrze wyglądać, ale farba w kolorze smoły może okazać się kiepskim wyborem.

#2 Nigdy nie zmieniasz fryzury

Każda z nas ma uczesanie, w którym czuje się najlepiej. To jednak nie oznacza, że nie powinnyśmy próbować nowych rozwiązań. Nawet najmniejsza zmiana odświeży nasz wizerunek i sprawi, że inni zaczną na nas spoglądać z większym zaciekawieniem. Nuda jest naszym największym wrogiem.

#3 Przesadzasz z kosmetykami

O włosy oczywiście trzeba zadbać, ale warto robić to z głową. Nakładanie kolejnych warstw odżywki, lakieru, pianki czy nabłyszczacza sprawi, że będą wyglądały tłusto i mało świeżo. „Mokra włoszka” wraca do mody, ale sklejone strąki, których nie sposób rozczesać na pewno nie działają na naszą korzyść.

#4 Ignorujesz trendy w koloryzacji

Nawet jeśli bardzo lubisz swój odcień, od czasu do czasu warto go odświeżyć, biorąc pod uwagę najmodniejsze rozwiązania. Ciężka i nienaturalnie wyglądająca farba zawsze dodaje lat. Ratunkiem może się okazać nawet kilka delikatnych refleksów, dzięki którym nie będziesz wyglądała tak, jak gdybyś miała na głowie hełm z włosów.

#5 Nie dbasz o włosy

Pielęgnacja w wieku 20 lat wygląda trochę inaczej, niż dbanie o siebie w późniejszym okresie. Dotyczy to zarówno kremów do twarzy, jak i produktów do włosów. Tani szampon z drogerii już nie wystarczy. Sięgnij po odżywkę, maskę, mgiełkę czy olejek. Różnica będzie zauważalna gołym okiem. Nawet jeśli nie zdecydujesz się na odświeżenie fryzury.