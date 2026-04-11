Zadbane, ładnie ułożone włosy potrafią całkowicie odmienić charakter stylizacji i dodać jej klasy. Nie zawsze mamy jednak czas na modelowanie ich. W takie dni najlepiej sprawdzają się proste fryzury, które robią wrażenie, a nie wymagają ani specjalnych umiejętności, ani godziny spędzonej przed lustrem. Te uczesania na wiosnę już królują wśród trendsetterek.

Niski kok z ozdobną gumką – najprostsza fryzura na wiosnę z efektem wow

W tym sezonie w modzie są akcesoria do włosów w rozmiarze XXL, dzięki którym nie musimy układać pasm na szczotkę, aby fryzura wyglądała naprawdę efektownie. Najlepszym przykładem są duże, materiałowe gumki, które stają się pełnoprawnym elementem stylizacji i odgrywają rolę najmodniejszego dodatku. Wystarczy, że upniesz włosy w klasyczny kok tuż nad karkiem, a następnie ozdobisz go jedwabną gumką. To czesanie przyciągnie niejedno spojrzenie. Zrobienie go nie trwa dłużej niż 5 minut i nie wymaga dodatkowej stylizacji z użyciem ciepła.

Bąbelkowy kucyk – prosta fryzura z długich włosów na wiosnę

Jakiś czas temu w trendach prym wiodły charakterystyczne, bąbelkowe warkocze. Tej wiosny idziemy na skróty. Paryskie it-girls pokochały znacznie prostsze uczesanie, które przykuwa uwagę z daleka. Mowa o bąbelkowym kucyku, który sprawia wrażenie profesjonalnie wykonanej fryzury, a stworzenie go realnie nie wymaga wprawy. Na początek starannie rozczesujemy włosy i wiążemy je w kucyk. Następnie małymi, cienkimi gumkami przewiązujemy pasma co 2-5 cm. Na koniec rozluźniamy związane kosmyki, aby uzyskać charakterystyczny efekt bąbelków.

Francuski kok – elegancka prosta fryzura na wiosnę

Tegoroczna wiosna należy do trendu, który od dekad stanowi symbol ponadczasowej elegancji. Mowa o francuskim koku – minimalistycznym upięciu, które robi się przy pomocy specjalnej, prostej spinki. W tym sezonie zdecydowanie warto się w nią zaopatrzyć. W sieci znajdziemy wiele tutoriali pokazujących, w jaki sposób upiąć nią włosy. Rozczesane pasma nawijamy wokół palca, a następnie spinamy je na czubku głowy. Ta fryzura sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i przy specjalnych okazjach.

Dobierany warkocz – prosta i praktyczna fryzura na wiosnę

W coraz cieplejsze dni częściej niż zwykle upinamy włosy i cenimy sobie komfort. Nic dziwnego, że do łask wraca uczesanie, które trzyma pasma w ryzach przez cały dzień, a przy tym wygląda dziewczęco i szykownie. Klasyczny, dobierany warkocz już stał się jednym z ulubionych wyborów słynących z doskonałego wyczucia stylu Francuzek. Możemy dodać mu jeszcze więcej elegancji, sięgając po ozdobną kokardę czy jedwabną gumkę.