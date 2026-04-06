Miód od wieków uznawany jest za eliksir piękna. Dzięki swoim właściwościom stał się jednym z najczęściej wykorzystywanych składników w kosmetyce. Zawarte w nim witaminy i minerały skutecznie nawilżają włosy, wzmacniają cebulki i przywracają równowagę skórze głowy. Nic dziwnego, że coraz większą popularnością cieszą się kosmetyki do włosów z miodem. Wybrałyśmy cztery warte szczególnej uwagi.

Uwielbiamy go za wartości zdrowotne, słodki smak i kojący zmysły zapach. Coraz więcej mówi się jednak o pielęgnacyjnych właściwościach miodu, przez które stał się jednym z najbardziej pożądanych składników w kosmetykach do włosów. Szampony, maski czy olejki z miodem nawilżają, wzmacniają i regenerują kosmyki. Co więcej: mają dobroczynny wpływ na skórę głowy – łagodzą podrażnienia, hamują rozwój bakterii i stanów zapalnych. Jeśli jeszcze nie miałaś okazji ich przetestować, sprawdź 4 kultowe kosmetyki do włosów z miodem, które doskonale uzupełnią Twoją pielęgnację.

1 Olejek do włosów Gisou Honey Infused Kup teraz Słynny, miodowy olejek do włosów z miodem Mirsalehi od marki Gisou to kosmetyk wielofunkcyjny. Może być stosowany jako intensywna kuracja na noc lub na końcówki – jako wykończenie fryzury. Długotrwale nawilża pasma, chroni je przed przesuszeniem, regeneruje i nadaje im zdrowy blask.

2 Miodowy szampon Barwa Kup teraz Ten nawilżająco-kojący szampon zawiera najcenniejsze skarby z ula: miód, propolis i mleczko pszczele. Dzięki tym składnikom nawilża pasma już w trakcie mycia i przywraca komfort skórze głowy.

3 Maska do włosów z miodem Kallos Kup teraz Maski do włosów tej marki cieszą się ogromną popularnością. Są łatwo dostępne, relatywnie tanie i niezwykle skutecznie regenerują pasma. Ta z miodem w składzie jest przeznaczona do pielęgnacji pasm suchych i zniszczonych. Rewelacyjnie nawilża i przywraca kosmykom blask.