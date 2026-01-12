Roksana Węgiel świetnie odnajduje się na scenie i w kontaktach z fanami. Okazuje się jednak, że ceni też czas spędzony we własnym towarzystwie. Artystka niedawno wyznała, że jest ambiwertyczką. Co to oznacza?

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych i najbardziej cenionych artystek młodego pokolenia. Po zwycięstwie w „The Voice Kids” i triumfie w „Eurowizji Junior” jej kariera wokalna rozwinęła się błyskawicznie. Dziś 21-latka ma na swoim koncie dwa albumy studyjne i bryluje na scenach w całej Polsce. Przez cały czas pozostaje też aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad półtora miliona osób. To właśnie z nimi jakiś czas temu podzieliła się ciekawą informacją na swój temat. Wyjawiła, że jest ambiwertyczką. 

roksana-wegiel-premiera

Roksana Węgiel jest ambiwertyczką. Co to znaczy? 

Jak wiele gwiazd, Roksana Węgiel raz na jakiś czas zaprasza fanów do zadawania jej pytań na Instagramie. Jedno z nich dotyczyło jej typu osobowości. Roxie zdradziła, że jest ambiwertyczką, co oznacza, że łączy cechy introwertyka i ekstrawertyka. 

Ambiwertyzm to typ osobowości wyróżniający się dużą elastycznością i umiejętnością dopasowania się do okoliczności. Takie osoby z jednej strony dobrze odnajdują się w kontaktach towarzyskich, z drugiej – lubią spędzać czas w samotności. Często są postrzegane jako bardzo otwarte, a zarazem asertywne i umiejętnie stawiające granice w relacjach. Są jednocześnie dobrymi słuchaczami i rozmówcami. Widać to na przykładzie Roksany Węgiel. Artystka sprawia wrażenie duszy towarzystwa podczas koncertów czy spotkań z fanami. Nie ukrywa też, że potrzebuje czasu dla siebie, by naładować baterie. Na Instagramie często pokazuje także, że ceni chwile spędzone wyłącznie z najbliższymi. 