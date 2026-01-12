Roksana Węgiel świetnie odnajduje się na scenie i w kontaktach z fanami. Okazuje się jednak, że ceni też czas spędzony we własnym towarzystwie. Artystka niedawno wyznała, że jest ambiwertyczką. Co to oznacza?

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych i najbardziej cenionych artystek młodego pokolenia. Po zwycięstwie w „The Voice Kids” i triumfie w „Eurowizji Junior” jej kariera wokalna rozwinęła się błyskawicznie. Dziś 21-latka ma na swoim koncie dwa albumy studyjne i bryluje na scenach w całej Polsce. Przez cały czas pozostaje też aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad półtora miliona osób. To właśnie z nimi jakiś czas temu podzieliła się ciekawą informacją na swój temat. Wyjawiła, że jest ambiwertyczką.

Roksana Węgiel jest ambiwertyczką. Co to znaczy?

Jak wiele gwiazd, Roksana Węgiel raz na jakiś czas zaprasza fanów do zadawania jej pytań na Instagramie. Jedno z nich dotyczyło jej typu osobowości. Roxie zdradziła, że jest ambiwertyczką, co oznacza, że łączy cechy introwertyka i ekstrawertyka.

Ambiwertyzm to typ osobowości wyróżniający się dużą elastycznością i umiejętnością dopasowania się do okoliczności. Takie osoby z jednej strony dobrze odnajdują się w kontaktach towarzyskich, z drugiej – lubią spędzać czas w samotności. Często są postrzegane jako bardzo otwarte, a zarazem asertywne i umiejętnie stawiające granice w relacjach. Są jednocześnie dobrymi słuchaczami i rozmówcami. Widać to na przykładzie Roksany Węgiel. Artystka sprawia wrażenie duszy towarzystwa podczas koncertów czy spotkań z fanami. Nie ukrywa też, że potrzebuje czasu dla siebie, by naładować baterie. Na Instagramie często pokazuje także, że ceni chwile spędzone wyłącznie z najbliższymi.