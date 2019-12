Niezależnie od temperamentów, żadna z par nie uniknie kłótni będąc w związku. Wypowiedzenie na głos wszystkich problemów i pretensji, pomaga czasem oczyścić atmosferę. Po okresie burzy, zazwyczaj następuje spokój i wszystko wraca do normy.

Większość ekspertów jest zdania, że sporadyczne kłótnie z partnerem mogą mieć dobry wpływ na związek. Gorzej jednak, gdy sytuacje powtarzają się często, wówczas odbija się to nie tylko na relacjach między parą, ale także na innych aspektach życia i kondycji psychicznej.

Częste kłótnie nie muszą od razu oznaczać końca związku. Chociaż nikt nie powinien ignorować sygnałów, które mogą świadczyć o mocnej niezgodności charakteru. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że Ty i Twój partner przechodzicie po prostu trudny okres.

Oto kilka sposobów na to, jak łagodzić konflikty i uczynić związek bardziej szczęśliwym.

Czy naprawdę jesteś zła na partnera za to, że zignorował Twoją prośbę czy może chodzi o to, że nie docenił Twojego wysiłku włożonego w zaplanowanie wspólnego wieczoru. W rzeczywistości większość sytuacji, które powodują konflikt wcale nie dotyczy jednego wydarzenia, ale zawiera w sobie o wiele więcej podtekstów niż nam się wydaje. Istnieje też możliwość, że ciągłe konflikty wcale nie dotyczą związku, ale napięcia wywołanego przez inny aspekt, np. stresów w pracy.

Pomyśl na spokojnie i przeanalizuj co tak naprawdę doprowadza do ciągłych spięć. W ten sposób będziesz mogła lepiej zrozumieć siebie i swojego partnera. Znalezienie źródła problemu to pierwszy krok do jego rozwiązania.

Nawet pary, które mają wspólne zainteresowanie i podobne charaktery różnią się od siebie w dużym stopniu. Każdy z nas ma za sobą inną przeszłość, doświadczenia, emocje i oczekiwania. Wchodząc z kimś w bliższe relacje, trzeba o tym pamiętać. Nie można narzucić drugiej połówce własnego sposobu myślenia. Spróbuj spojrzeć na dany problem z perspektywy partnera. Weź pod uwagę jego obecną sytuację, kiedy następnym razem dojdzie do kłótni.

Warto również dowiedzieć się co sprawia, że u partnera wzrasta poczucie bezpieczeństwa. Weź pod uwagę rzeczy, dzięki którym wzrasta jego pewność siebie i co powoduje, że czuje się kochany, atrakcyjny i wspierany przez Ciebie. Każdy z nas odczuwa i wyraża miłość w różny sposób. Gdy poświęcisz na to trochę czasu, pomoże to łagodzić konflikty o wiele wcześniej.