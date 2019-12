Miesiączka to zazwyczaj trudny czas dla kobiety. Wiele z nas doświadcza przykrych dolegliwości w trakcie jej trwania – ból, osłabienie i uczucie napięcia to tylko jedne z najczęściej występujących objawów.

Wokół menstruacji narosło wiele niejasności, ponieważ temat ten często traktowany jest jako tabu. W niektórych środowiskach otwarta dyskusja o miesiączce kobiety i edukacji seksualnej wciąż spotyka się z barierą. Zamiast tego pojawia się wiele mitów, które przechodzą z pokolenia na pokolenie. Oto najczęstsze stwierdzenia, z którymi można spotkać się stosunkowo często, i które nie mają żadnego potwierdzenia w rzeczywistości.

Jeśli okres opóźnia się o kilka dni, wiele kobiet obawia się, że może być w ciąży. Prawda jest jednak taka, że okres nie zawsze jest regularny, a kilkudniowe opóźnienie nie jest powodem do niepokoju. Jest wiele czynników, które wpływają na cykl miesiączkowy. Najczęstszym powodem jest stres, który wpływa na funkcjonowanie układu hormonalnego.

Aby zmniejszyć poziom stresu specjaliści zalecają włączenie do codziennego funkcjonowania technik relaksacyjnych. Istnieje wiele metod, które mogą pomóc w odstresowaniu – jednymi z najpopularniejszych metod są joga i medytacja.

Kolejnym mitem jest stwierdzenie, że w trakcie trwania okresu nie można zajść w ciążę. Chociaż jest to mało prawdopodobne, istnieje pewne ryzyko. Jest to zależne od indywidualnego cyklu każdej kobiety. Dr Pensabene wyjaśnia: Od czasu do czasu kobiety mogą doświadczać później owulacji. Aby mieć pewność, kiedy wypada owulacja, możesz skorzystać ze specjalnych aplikacji, dzięki którym będziesz mogła lepiej kontrolować swój cykl.

Wiele młodych dziewczyn zaczyna stosować antykoncepcję, by lepiej poradzić sobie z bolesnymi skurczami lub młodzieńczym trądzikiem, jednak eksperci tłumaczą, że nie jest to rozwiązanie na każdy problem. Podczas gdy syntetyczne hormony w niskich dawkach mogą złagodzić pewne objawy, to nie pomogą wyeliminować pierwotnej przyczyny problemu.

Często spotykanym mitem jest również synchronizacja cykli miesiączkowych kobiet, które spędzają ze sobą dużo czasu. Wiele kobiet twierdzi, że tego doświadcza, jednak nie ma dowodów naukowych, które potwierdziłyby tę tezę. Dr Pensabene tłumaczy: fizyczna bliskość kobiet nie wpływa na czas ani częstotliwość cyklu. Mit ten od wielu lat oparty jest na wątpliwych badaniach z 1971 roku. Najnowsze badania nie wskazują wiarygodnej korelacji.