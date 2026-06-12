Katarzyna Tusk opublikowała w sieci ważny wpis, w którym zaapelowała o rozsądne korzystanie z mediów społecznościowych i ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Poruszyła ważny temat porównywania swojego życia do wyidealizowanych obrazów pokazywanych w internecie.

Katarzyna Tusk to jedna z najpopularniejszych, polskich influencerek. Od lat prowadzi bloga o stylu życia, a na Instagramie dzieli się między innymi urywkami codzienności, kulisami swojej pracy, wnętrzarskimi inspiracjami czy relacjami z podróży. Ostatnio poruszyła jednak inny temat: zagrożeń wynikających z korzystania z mediów społecznościowych. W najnowszym wpisie podkreśliła, jak wpływa na nas codzienne przyglądanie się idealnym kadrom publikowanym w sieci.

Katarzyna Tusk apeluje: „Czas odłożyć telefon”

Jeżeli coraz częściej masz poczucie, że zaczynasz być brzydka i bez filtrów wyglądasz okropnie, że u ciebie zawsze brzydka pogoda, jesteś zawsze w tyle i nie ogarniasz tak jak inni, twoje mieszkanie przestało ci się już podobać, twoje ubrania się do niczego nie nadają, twoja codzienność zaczęła wydawać ci się nudna, że jesteś złą mamą, to czas odłożyć telefon.

Zaapelowała do odbiorców Katarzyna Tusk. W swoim wpisie zwróciła uwagę na problem, z którym zmaga się wiele osób korzystających z mediów społecznościowych. Mowa o porównywaniu się do innych i poczuciu niewystarczalności. Blogerka podkreśliła, jak obciążające dla zdrowia psychicznego jest oglądanie idealnych zdjęć na Instagramie. Zauważyła też, że dziś zagrożenie jest o wiele większe niż kilkanaście lat temu, kiedy punktem odniesienia były dla nas jedynie osoby z najbliższego otoczenia: sąsiadki, kuzynki czy koleżanki z pracy.

źródło: www.instagram.com/makelifeeasier_pl

Dziś zarzucane jesteśmy setkami obrazów cudzych żyć każdego dnia. Widzimy wyłącznie wycinki rzeczywistości – najładniejsze kadry, największe sukcesy, najbardziej uporządkowane momenty. Trudno czuć się wystarczającą, gdy nieustannie porównujesz swoje kulisy do czyjejś starannie wyreżyserowanej sceny.

Czytamy we wpisie. „A z Tobą jest wszystko w porządku. Problemem nie jest Twoje życie. Problemem jest Twój czas przed ekranem.” – napisała Katarzyna Tusk. Jej słowa wywołały niemałe poruszenie. Komentujący jednogłośnie przyznali, że refleksja jest głosem rozsądku, którego wiele osób bardzo potrzebowało.

Nikt nie pytał, każdy potrzebował. Takich postów nam trzeba. Dawno nie przeczytałam nic bardziej mądrego i wartościowego.

To tylko niektóre z wielu komentarzy pod wpisem.