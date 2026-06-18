Katarzyna Cichopek opublikowała ważny wpis, w którym porusza temat komentarzy na temat jej wyglądu, które od lat pojawiają się w sieci. Wyznała, że choć od dawna jest ofiarą bodyshamingu, przez długi czas milczała. Teraz wyznacza granice ze względu na swoją nastoletnią córkę. „To na co zgadzam się dla siebie, jest też nauką dla moich dzieci” – powiedziała.

Katarzyna Cichopek to jedna z najpopularniejszych osobowości w polskiej telewizji ostatnich dekad. Popularność przyniosła jej rola Kingi Zduńskiej w serialu „M jak miłość”. Od lat prowadzi też znane programy telewizyjne. Choć od początku cieszyła się sympatią wielu widzów, wielokrotnie zmagała się również z hejtem. W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych rozprawia się z komentarzami dotyczącymi jej wyglądu, które były tytułami medialnych nagłówków.

Katarzyna Cichopek o bodyshamingu. „Byłam ofiarą”

Przez długi czas cierpiałam w milczeniu. Myślałam, że to cena za bycie widoczną.

Napisała na Instagramie Katarzyna Cichopek. Aktorka i prezenterka wyznała, że od lat jest ofiarą bodyshamingu, ale przez długi czas znosiła to w milczeniu. Myślała, że takie są koszty popularności. W opublikowanym w sieci nagraniu przywołała nagłówki artykułów na temat jej wyglądu, które pojawiały się w internecie od dekad. Mowa między innymi o plebiscycie na najlepsze piersi w show-biznesie, komentarzach na temat jej wagi, kiedy była w ósmym miesiącu ciąży czy artykule zawierającym opinie mężczyzn o jej ciele.

Większość z tych artykułów napisały kobiety. Kobiety oceniające kobiety. To boli najbardziej.

Podkreśliła prowadząca „Halo tu Polsat”. Wpis, w którym jasno wyznacza granice, pojawił się w sieci nieprzypadkowo. Katarzyna Cichopek wyjaśniła, że mówi o tym głośno ze względu na dorastającą córkę.

Dziś jestem matką nastoletniej córki. I właśnie dlatego nie mogę już milczeć – bo to, na co zgadzam się dla siebie, jest nauką dla moich dzieci.

Pod postem pojawiło się wiele słów wsparcia. Skomentowały go między innymi Mery Spolsky, Anna Mucha czy Maffashion.

Brawo Kaśka!!! Kasiu, łzy napłynęły mi do oczu. Jesteś piękna – zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Ludzie, zajmijcie się sobą, spójrzcie na siebie! Jak dobrze, że o tymi mówisz

Czytamy.