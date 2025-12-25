Nie dla wszystkich święta to czas radości i bliskości. Wielu z nas w tym czasie uruchamiają się emocje, które trudno dźwignąć. Presja, samotność, oczekiwania, zmęczenie. Warto zacząć od uważności na własne potrzeby. Jeśli zauważasz, że coś Cię przytłacza, zatrzymaj się. Pozwól sobie nazwać to, co czujesz. Akceptacja własnych emocji jest pierwszym krokiem do tego, by przejść przez ten okres z większym spokojem.

Jak wesprzeć siebie w święta?

Święta nie muszą być idealne, a Ty nie musisz udowadniać nikomu, że wszystko ogarniasz. Zastanów się, które tradycje i obowiązki są dla Ciebie ważne, a które możesz odpuścić. Wspierające może być pielęgnowanie małych rytuałów, które dają ukojenie. Może to być spacer, filiżanka ulubionej herbaty, czytanie książki, długa kąpiel albo po prostu moment ciszy. Takie mikroprzerwy są przypomnieniem, że masz prawo zadbać o siebie.

Wreszcie, warto pamiętać o granicach. Tych emocjonalnych i tych związanych z czasem. Jeśli potrzebujesz chwili samotności, powiedz o tym otwarcie. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w rozmowach, które Cię ranią lub męczą, masz prawo to zaznaczyć. Święta mają być czasem, w którym możesz poczuć się bezpiecznie i komfortowo.