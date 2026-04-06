Dobry krem do twarzy z SPF 50 to must-have na cały rok. Znalezienie takiego, który sprawdzi się pod makijażem, bywa jednak niemałym wyzwaniem. Jeśli wciąż nie trafiłaś na odpowiedni, koniecznie przetestuj ten produkt od koreańskiej marki Kimoco. Rozświetla skórę jak najlepsza maska, a przy tym skutecznie chroni ją przed promieniowaniem UV.

Idealny krem do twarzy z filtrem powinien nie tylko zapewniać wysoką ochronę przed promieniowaniem UV. Ważne też, by był lekki, nie pozostawiał na skórze nieprzyjemnego, tłustego filmu i dobrze wyglądał pod podkładem. Jeśli dotychczas nie trafiłaś na kosmetyk, który spełnia wszystkie powyższe kryteria, sprawdź Glass Skin SPF 50+ od koreańskiej marki Kimoco. Ten produkt to moje najnowsze odkrycie!

Najlepszy krem do twarzy z filtrem SPF 50: Glass Skin od Kimoco

Krem do twarzy SPF 50+ Glass Skin od koreańskiej marki Kimoco skutecznie łączy wysoką ochronę przed promieniowaniem UV z silnymi właściwościami pielęgnacyjnymi. Nie tylko spowalnia proces fotostarzenia się skóry, ale też nadaje jej zdrowy, promienny wygląd. Jego ,,magiczne” działanie dostrzeżesz od razu. Po nałożeniu na twarz kosmetyk szybko się wchłania, nie bieli i nie pozostawia tłustego filmu, za to zapewnia efekt ,,szklanej cery”: wygładza, rozświetla i zmniejsza widoczność porów. To zasługa starannie dobranych składników aktywnych, które intensywnie nawilżają, ,,blurują” niedoskonałości i przywracają cerze zdrowy blask. W składzie znajdziemy my m.in.:

niacynamid, czyli witaminę B3, która redukuje widoczność porów, zmniejsza zaczerwienienia i przebarwienia oraz wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry,

peptydy , które stymulują produkcję kolagenu i przywracają skórze elastyczność,

skwalan , który jest silnym emolientem i intensywnie nawilża cerę,

proteiny pszenicy, które natychmiastowo poprawiają kondycję skóry, nadając jej nieporównywalną miękkość i blask.

Dzięki bogactwu składników aktywnych krem SPF 50+ Glass Skin działa jak dobra maska do twarzy. Pozostawia skórę niewiarygodnie lśniącą i spełnia obietnicę zawartą w nazwie. Jednocześnie jest ultra lekki, szybko się wchłania i dobrze wygląda pod makijażem. Nawet po nałożeniu podkładu i pudru skóra zachwyca swoim blaskiem i, co najważniejsze jest skutecznie chroniona przed promieniowaniem UV. Dodatkowy plus za wygodne opakowanie w tubce z pompką, które ułatwia nałożenie odpowiedniej ilości produktu. Krem Kimoco Glass Skin SPF 50+ jest dostępny w Rossmannie i kosztuje ok. 70 zł. Przekonasz się jednak, że jest wart każdej wydanej złotówki!