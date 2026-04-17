Wygładza nierówności, nie pozostawia smug i daje idealny efekt clean-nails. Ta odżywka do paznokci to moje najnowsze odkrycie. Wystarczą dwie warstwy, by dłonie wyglądały jak po luksusowej pielęgnacji.

Do niedawna wiele osób nie wyobrażało sobie życia bez manicure hybrydowego. Dziś coraz więcej mówi się o rezygnacji z lakierów utwardzanych w świetle UV i powrocie do natury. Aby jednak dłonie wyglądały na zadbane, warto postawić na odżywkę, która nie tylko wzmacnia osłabioną płytkę, ale też zapewnia wymarzony efekt czystego, nienagannego mani. Ja znalazłam ideał.

Odżywka do paznokci z efektem clean-nails. Ta perełka od Inglot działa cuda

Ma delikatny, budyniowy kolor i płynną formułę, która nie pozostawia smug. Wzmacniająca odżywka do paznokci Inglot Soap Effect jednocześnie wygładza wszelkie nierówności, nabłyszcza i pozostawia na płytce subtelny, jasnoróżowy odcień. Po nałożeniu dwóch warstw wygląda na paznokciach niczym najlepsza hybrydowa baza. Daje piękny, “mydlany” efekt na wysoki połysk i sprawia, że dłonie prezentują się niezwykle elegancko. Ponadto wzmacnia płytkę, ogranicza łamliwość i chroni przed rozdwajaniem.

Aby przedłużyć trwałość stylizacji i dodać jej jeszcze więcej blasku, na dwie warstwy Inglot Soap Effect nakładam jeszcze błyszczący top coat tej samej marki. Efekt? Piękny, schludny, estetyczny manicure, który utrzymuje się co najmniej tydzień.

