Jeżeli wróciłaś kiedyś do domu z odmrożonymi policzkami ze stoku, z górskiej wędrówki lub podróży do Skandynawii, wiesz, jak ważna jest aplikacja kremu przed wyjściem z domu. Wiele lat temu i przez przypadek znalazłam taki, który jest niezbędnikiem mojej zimowej kosmetyczki. W dodatku można kupić go w aptece i za stosunkowo niewielkie pieniądze. Zimowe wyprawy w góry wymagają odpowiedniej ochrony skóry przed mrozem, wiatrem i suchym powietrzem. Elobaza to krem, który doskonale sprawdza się w takich warunkach. Tworzy na skórze barierę ochronną i chroni przed podrażnieniami wywołanymi niskimi temperaturami.

Krem z apteki na mróz

Krem jest łatwy w aplikacji. Wchłania się stosunkowo wolno, ale dzięki temu pozostawia grubą warstwę ochronną na skórze. Dzięki swojej formule nadaje się zarówno do twarzy, jak i na dłonie czy inne wystawione na działanie mrozu partie ciała. Elobaza wyróżnia się też tym, że można ją bez problemu kupić w aptece.

Jest to szczególnie wygodne dla osób planujących wyjazdy w góry, które potrzebują sprawdzonej ochrony bez konieczności szukania specjalistycznych sklepów kosmetycznych. Dzięki regularnemu stosowaniu kremu skóra pozostaje zdrowa, gładka i chroniona nawet podczas długiego pobytu na świeżym powietrzu. Elobaza to niezastąpiony towarzysz zimowych wypraw i polecam go wszystkim, którzy spodziewają się minusowych temperatur odczuwalnych na swojej skórze.