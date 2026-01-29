Dobry krem barierowy, łagodne masełko do demakijażu i ziołowa wcierka do włosów – wszystko to kupisz teraz 20% taniej dzięki promocji w Hebe. Drogeria obniża ceny kosmetyków do pielęgnacji i makijażu. Przecenione zostały prawdziwe bestsellery.

To nie koniec promocji w Hebe. Poza ofertą 1+1 drugi tańszy produkt za 1 zł w drogerii trwa właśnie akcja, dzięki której ulubione kosmetyki do pielęgnacji możemy kupić z dwudziestoprocentowym rabatem. Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy użyć kodu rabatowego ZIMA przy zakupach za minimum 99 zł. Promocją objęte zostały produkty, które zbierają same pozytywne recenzje wśród Polek.

Taniej kupimy między innymi słynne, emoliencyjne masełko do demakijażu Bandi czy intensywnie odżywczy krem do twarzy z ceramidami od marki Bielenda Supremelab. Przecenione zostały żele i mleczka do mycia twarzy, m. in. kultowy kosmetyk przeciw niedoskonałościom od Cerave. Z rabatem 20% upolujemy także intensywnie nawilżający krem Cetaphil czy cieszące się olbrzymią popularnością sera do twarzy Nacomi, m. in. z retinolem czy niacynamidem. Nie brakuje również kosmetyków do włosów, takich jak polecana przez Polki wcierka Anwen Grow Us Tender.

