Nawilża, wspomaga w walce ze stresem środowiskowym i spowalnia proces starzenia się. Żeń-szeń to składnik, który znalazł szerokie zastosowanie w koreańskiej pielęgnacji skóry. W czym tkwi jego fenomen i jak działają kosmetyki z żeń-szeniem? Odpowiadamy.

Koreańska pielęgnacja słynie z umiejętnego łączenia wielowiekowej tradycji z nowoczesną technologią. Receptury kosmetyków z tego rejonu świata bazują często na naturalnych składnikach, których właściwości odkrywano od pokoleń. Jednym z nich jest żeń-szeń – roślina, którą od dawna doceniamy za prozdrowotne działanie, cudownie wpływa nie tylko na koncentrację i poziom energii, ale też na naszą skórę.

Żeń-szeń w kosmetykach – jak działa?

Ze względu na silne właściwości antyoksydacyjne, przeciwstarzeniowe i nawilżające żeń-szeń jest składnikiem wielu kremów, esencji, toników i serum do twarzy. Eksperci wykorzystują zarówno jego korzeń, jak i owoce – jaskrawoczerwone jagody. Zawarte w recepturach ekstrakty z żeń-szenia:

pomagają neutralizować wolne rodniki i chronić komórki skóry przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami,

poprawiają elastyczność skóry i zmniejszają głębokość zmarszczek,

wyrównują koloryt cery i dają efekt zdrowego blasku.

Kosmetyki z żeń-szeniem – dla kogo będą dobrym wyborem?

Formuły zawierające żeń-szeń to doskonały wybór nie tylko dla cery dojrzałej. Warto sięgnąć po nie wcześniej – przy pierwszych oznakach starzenia się. Świetnie sprawdzą się też w pielęgnacji cery pozbawionej życia, poszarzałej, matowej czy z przebarwieniami.

Najlepsze kosmetyki z żeń-szeniem – co wybrać?

Żeń-szeń to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych, naturalnych składników w koreańskiej pielęgnacji. Coraz większą popularność zyskują zawierające go odmładzające kremy, które działają na skórę rewitalizująco i spowalniają starzenie. Warto sięgnąć też po symbol K-beauty, czyli esencję z żeń-szeniem, dzięki której skóra staje się chłonna jak gąbka, rozświetlona i widocznie jędrniejsza.

1 Odmładzający krem z żeń-szeniem Cliv Kup teraz

2 Esencja pod oczy Cliv Kup teraz

3 Serum do twarzy Beauty of Joseon Kup teraz

4 Serum pod oczy Beauty of Joseon Kup teraz