Uwielbiam efekt miękkiej, odżywionej skóry, ale nie tłustą powłokę, którą pozostawia na niej większość kosmetyków do pielęgnacji. Znalazłam dla nich idealną alternatywę. To żelowe balsamy, które wchłaniają się natychmiast, długotrwale nawilżają i zapewniają uczucie komfortu. Tych trzech używam zamiennie.

Ma lekką formułę, przyjemnie chłodzi skórę i nawilża ją na długie godziny. Żelowy balsam do ciała to idealny wybór dla osób, które marzą o zdrowej, wypielęgnowanej skórze, ale nie przepadają za tłustym filmem, który pozostawiają po sobie tradycyjne olejki czy masła.

Żelowy balsam do ciała – jak działa?

Balsamy w żelu działają podobnie jak tradycyjne produkty do pielęgnacji ciała, z tą różnicą, że nie pokrywają skóry wyczuwalną, tłustą powłoką. Najczęściej zawierają składniki, które wiążą wodę w naskórku i gwarantują długotrwałe nawilżenie. Ich przewagą jest konsystencja lekkiego żelu, który szybko się wchłania, a często również przyjemnie chłodzi i daje uczucie odświeżenia. To dlatego żelowe balsamy są wymarzonym rozwiązaniem na ciepłe dni. Eksperci przekonują, że najlepiej nakładać je po kąpieli na lekko wilgotną skórę. Dzięki temu skóra stanie się jeszcze bardziej nawodniona, miękka i pełna blasku.

Najlepszy balsam w żelu – jaki wybrać?

Najlepsze żelowe balsamy bazują na humektantach, które pozwalają skórze na dłużej zachować optymalny poziom nawilżenia. Mowa o kwasie hialuronowym, aloesie czy glicerynie. Na tym nie koniec. W składach tego typu produktów często znajdują się antyoksydanty, jak witamina E, czy składniki łagodzące podrażnienia, np. alantoina. Te 3 balsamy o formule żelu dają widoczne rezultaty i nakłada się je jak kojący opatrunek.

1 Balsam do ciała Gel Trap Swederm Kup teraz Ten różowy balsam uratował moją codzienną pielęgnację skóry. Ma lekką, żelową konsystencję i wysoką zawartość gliceryny. Dzięki temu intensywnie nawilża, przywraca skórze aksamitną gładkość i miękkość. Dodatkowo łagodzi podrażnienia po opalaniu i wzmacnia barierę ochronną.

2 Żelowy balsam do ciała Neutrogena Hydro Boost Kup teraz Jeśli Twoja skóra potrzebuje nawodnienia, ten balsam może okazać się trafionym wyborem. Lekka formuła od norweskiej marki Neutrogena łączy w sobie dwa silne humektanty: glicerynę i kwas hialuronowy. Dzięki nim zapobiega utracie wilgoci z naskórka do 72 godzin.