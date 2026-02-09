Nie od dziś wiadomo, że gładkie i zadbane dłonie to nasza wizytówka. To one jako pierwsze zdradzają, w jakiej kondycji jest nasza skóra i jak dbamy o codzienną pielęgnację. Szczególnie zimą, gdy mróz, wiatr i suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach dają się we znaki, dłonie wymagają od nas znacznie więcej uwagi niż zwykle. Skóra staje się przesuszona, szorstka, a czasem nawet bolesna od pęknięć. Właśnie dlatego warto sięgnąć po produkt, który działa nie tylko nawilżająco, ale wręcz regenerująco- niczym kojący opatrunek. Jednym z takich kosmetyków jest krem do rąk i paznokci Nuxe Rêve de Miel Hand and Nail Cream.

Ten krem przyniesie ulgę Twoim suchym dłoniom

Nuxe Rêve de Miel Hand and Nail Cream to propozycja dla osób, które oczekują od pielęgnacji czegoś więcej niż chwilowego nawilżenia. Formuła kremu opiera się na regenerujących właściwościach miodu, który intensywnie odżywia skórę i pomaga odbudować jej naturalną barierę ochronną. Dzięki temu dłonie szybciej odzyskują komfort, miękkość i zdrowy wygląd.

Kosmetyk nie tylko regeneruje suchą i spierzchniętą skórę, ale także dostarcza jej niezbędnych substancji odżywczych, zapobiegając przedwczesnemu starzeniu. Regularne stosowanie sprawia, że dłonie stają się jedwabiście gładkie, a paznokcie wyraźnie mocniejsze. To zasługa m.in. witaminy E, która wzmacnia płytkę paznokcia, oraz starannie dobranych olejków, które pielęgnują delikatną skórę dłoni.

Krem do rąk Nuxe- co znajdziemy w składzie?

W składzie kremu znajdziemy ponad 90% składników pochodzenia naturalnego. Oprócz miodu są tu olejki z awokado, słodkich migdałów i arganowy, wyciąg z jęczmienia, masło shea, alantoina oraz witamina E. Taka kompozycja sprawia, że krem działa kompleksowo- regeneruje, odżywia i chroni.

Na uwagę zasługuje także jego konsystencja. Jest jedwabiście delikatna i nietłusta, dzięki czemu krem szybko się wchłania i nie pozostawia lepkiej warstwy. Można bez obaw stosować go w ciągu dnia, nawet tuż przed wyjściem z domu czy powrotem do pracy przy komputerze.