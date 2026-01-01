Jej nazwa coraz częściej figuruje na etykietach kosmetyków – od kremów nawilżających po sera na przebarwienia. Jak działa witamina B3 i kiedy rzeczywiście warto sięgnąć po nią w pielęgnacji? Wyjaśniamy.

W ostatnich latach witamina B3 zyskała status jednego z najczęściej wykorzystywanych składników w kosmetyce. Jej rosnąca popularność to nie chwilowa moda. To substancja o szerokim spektrum działania, która odpowiada na wiele realnych potrzeb różnych typów cery. Co warto o niej wiedzieć?

Witamina B3 w pielęgnacji – co to za składnik?

Witamina B3, znana też jako niacyna, to składnik naturalnie występujący w ludzkim organizmie, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. W kosmetyce wykorzystuje się jego stabilną i dobrze tolerowaną przez skórę formę – niacynamid. Jego popularność nie jest dziełem przypadku. To substancja, która skutecznie nawilża skórę, łagodzi stany zapalne i redukuje przebarwienia, a na tym nie kończy się długa lista jej właściwości.

Kosmetyki z witaminą B3 – dla kogo będą dobrym wyborem?

Wszechstronne działanie niacynamidu sprawia, że kosmetyki z witaminą B3 znajdują zastosowanie w pielęgnacji różnych typów cery. Ich właściwości zależą od stężenia substancji czynnej i pozostałych składników zawartych w recepturze. Preparaty z witaminą B3 to doskonały wybór dla osób z cerą suchą, trądzikową, skłonną do przetłuszczania się, z widocznymi przebarwieniami i oznakami starzenia się.

Jak działa witamina B3 na skórę?

W zależności od stężenia witamina B3 może okazać się skutecznym rozwiązaniem wielu problemów skórnych. To składnik, który:

wzmacnia barierę ochronną naskórka,

reguluje nadmiar sebum,

zmniejsza widoczność porów,

redukuje przebarwienia,

chroni przed utratą wody z powierzchni skóry,

łagodzi stany zapalne,

wspiera procesy naprawcze w naskórku.

To właśnie wszechstronne działanie niacynamidu sprawia, że kosmetyki z witaminą B3 zyskują coraz większą popularność. Włączenie ich do codziennej pielęgnacji może okazać się strzałem w dziesiątkę, szczególnie, jeśli zmagasz się z przetłuszczaniem się skóry, przesuszeniem, przebarwieniami czy trądzikiem.