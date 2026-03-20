Wiosenny powiew promocji w Rossmannie. Te kosmetyki do pielęgnacji i makijażu kupisz taniej
To dobry moment na uzupełnienie braków w kosmetyczce i testowanie nowości. Rossmann przecenia produkty do makijażu i pielęgnacji. Mniej zapłacisz teraz za kultowy, koreański krem BB czy polskie serum do twarzy, szyi i dekoltu.
Wraz z nadejściem cieplejszych dni zamieniamy ochronny krem do twarzy na jego lżejszy, nawilżający odpowiednik, a w makijażu o wiele chętniej sięgamy po pastelowe barwy i lekkie jak chmurka formuły. Rossmann stwarza idealną okazję ku temu, by zaopatrzyć się w niezbędne kosmetyki na ten czas. W drogerii wystartowała właśnie specjalna wiosenna promocja na produkty do pielęgnacji i makijażu. Obniżone ceny obowiązywać będą od 19 marca do 1 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, a na liście przecenionych produktów znalazły się między innymi bestsellery K-beauty, pomadki w najmodniejszych odcieniach sezonu czy regenerujące maseczki do twarzy. Akcją objęte zostały wybrane kosmetyki takich marek, jak Lalarecipe, Everybody London, Erborian, Mediheal, TirTir, Fluff czy Ministerstwo Dobrego Mydła. Co warto wrzucić do koszyka?
Serum do twarzy Geek & Gorgeous Stress Less
Idealny wybór dla cery wrażliwej. Dzięki takim składnikom, jak beta-glukan z owsa czy wyciąg z wąkrotki azjatyckiej, łagodzi podrażnienia i wycisza zaczerwienienia. Ma lekką, jedwabistą konsystencję.
Mini tint do ust TIRTIR
Łączy w sobie właściwości pomadki i błyszczyka. Nadaje ustom delikatny kolor i zdrowy połysk, a przy tym nawilża skórę aż do 12 godzin.
Mediheal TeaTree Calming Hydra Serum
Lekkie serum z kwasem hialuronowym i olejkiem z drzewa herbacianego działa jak opatrunek na zaczerwienienia. Łagodzi skórę i redukuje nadmierne wydzielanie sebum.
Kryjący podkład do twarzy TIRTIR Mask Fit All Cover Cushion
Słynny koreański podkład w gąbeczce pozwala skórze oddychać, a jednocześnie skutecznie tuszuje niedoskonałości i optycznie wygładza.
Krem BB Erborian
Jeden z najpopularniejszych w swojej kategorii. Zawiera specjalny kompleks White Ginseng oraz mineralne pigmenty. Dzięki temu pielęgnuje skórę i daje efekt baby skin.
Pomadka Pupa Petapils
Gwarantuje trwały kolor i piękne, matowe wykończenie. Zawiera składniki, które doskonale zmiękczają skórę i wygładzają jej teksturę.
Ujędrniające serum do twarzy Ministerstwo. Róża-Malina
Regenerujące serum od Ministerstwa Dobrego Mydła to prawdziwa bomba witamin i minerałów dla skóry. Zawiera między innymi koenzym Q10 i olej z nasion dzikiej róży. Dzięki temu wspiera odnowę naskórka, ujędrnia i wygładza.
Rozświetlające płatki do twarzy LalaRecipe Yuzu Vita C
Koreańskie płatki z witaminą C i ekstraktem z owocu yuzu zapewniają efekt glow idealny na wiosnę. To świetny sposób na przywrócenie cerze zdrowego kolorytu po długich, zimowych miesiącach.