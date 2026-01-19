Takiej okazji dawno nie było. W drogerii Hebe ruszyła właśnie promocja na kosmetyki do makijażu i pielęgnacji, która obejmuje produkty kultowych marek z całego świata. Na liście przecenionych znalazły się między innymi koreańskie kremy i sera, arabskie perfumy czy uwielbiane podkłady i tusze do rzęs.

To dobry moment na uzupełnienie braków w kosmetyczce albo testowanie nowości. W Hebe 16 stycznia wystartowała promocja Pokochaj ceny Wow, którą objęto ponad 6300 produktów. Przecenione zostały między innymi kosmetyki koreańskie, perfumy arabskie czy uwielbiane przez Polki produkty do makijażu. Taniej kupimy teraz bestsellery takich marek, jak Maybelline, Inglot, Gosh, Basiclab, AA, Bielenda, Lattafa czy Beauty of Joseon. Akcja potrwa do 30 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Na tym nie koniec niespodzianek.

W ramach promocji Pokochaj ceny Wow w Hebe możemy skorzystać z dodatkowego rabatu 80% na drugi, tańszy produkt do makijażu. Zniżki obejmują kosmetyki różnych marek, m. in. Nyx, Pierre Rene, Claresa czy Hean.

Co warto wrzucić do koszyka? Trwająca właśnie promocja w Hebe to dobra okazja na zakup kremu barierowego, np. Bielenda Hydrolipidum, czy intensywnie odżywczej maski do ust Prreti Miód&Jagoda. Jeśli chodzi o kosmetyki do makijażu, warto zrobić zapas ulubionego tuszu do rzęs albo przetestować takie hity, jak krem BB od koreańskiej marki Missha.

