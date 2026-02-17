„Hebe jest kobietą” – pod takim hasłem wystartowały nowe promocje w popularnej drogerii. W obniżonych cenach kupimy między innymi kosmetyki do pielęgnacji i makijażu czy ulubione perfumy. To dobry moment na wybór prezentu dla samej siebie, mamy, siostry czy przyjaciółki.

W drogerii Hebe czuć już zbliżającą się wiosnę. Na stronie internetowej pojawiły się promocje, dzięki którym kosmetyki kupimy nawet o połowę taniej. Akcją objęte zostały produkty do pielęgnacji twarzy. Za wybrane kremy, maseczki, esencje czy emulsje zapłacimy 40% mniej przy zakupach za min. 79 zł. Wystarczy użyć kodu rabatowego FACE przy podsumowaniu zamówienia. Na tym nie koniec. Zalogowani użytkownicy mogą skorzystać ze zniżki na perfumy. Wybrane zapachy przeceniono nawet o 50%. Ponadto obniżone zostały ceny kosmetyków Hebe Collection. Aktualnie upolujemy je w ofercie 1+1 drugi tańszy produkt -50%.

Co kupić na promocji w Hebe? Hity z akcji „Hebe jest kobietą”

Najnowsze akcje promocyjne w Hebe to doskonała okazja na uzupełnienie zapasów w kosmetyczce. Uwagę zwracają przede wszystkim kremy z ceramidami, które wzmacniają barierę hydrolipidową. To niezawodny wybór na wciąż chłodne dni. Warto pomyśleć też o nadchodzącej wiośnie. Wśród przecenionych produktów znalazły się między innymi rewitalizujące skórę maseczki do twarzy, które dają efekt glow-up, czy viralowy koreański krem przeciwsłoneczny Beauty of Joseon. Przy pielęgnacyjnych rytuałach świetnie sprawdzą się też produkty Hebe Collection, takie jak kamień gua-sha czy aloesowy mus do mycia ciała. Nie zapominajmy także o perfumach. Osoby posiadające kartę My Hebe taniej kupią takie kompozycje, jak Calvin Klein Euphoria, Gulf Orchid Sweet Heaven Cherry czy Versace Bright Crystal.

