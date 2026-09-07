2 września marka KLOO zaprosiła na intensywny trening we współpracy z KNOX, pierwszym butikowym studiem HIIT w Warszawie.

Starannie zaprojektowany 50-minutowy trening, łączący interwały biegowe z ćwiczeniami siłowymi, poprowadzili trenerzy Szymon Bartoszek i Tadeusz Mikołajczak. Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. Jessica Mercedes, Lara Gessler, Julia Banaś, David Gaboriaud, Angelika Mucha oraz Marcela Leszczak.

Po intensywnym wysiłku, po rozgrzaniu i pobudzeniu krążenia, na gości czekała strefa pielęgnacji KLOO. To polska marka kosmetyczna, która stawia na prostą i skuteczną pielęgnację skóry. Jej produkty powstają z myślą o widocznych efektach bez potrzeby tworzenia wieloetapowych rytuałów.

Uczestnicy wydarzenia mogli przetestować produkty marki bezpośrednio po treningu. Zaczęli od dokładnego oczyszczenia skóry przy użyciu Cleansing Foam. Następnie przyszedł czas na przywrócenie nawilżenia i komfortu. Tutaj sprawdziło się bestsellerowe serum Anti-ox z argireliną oraz krem Day & Night. Współpraca KLOO i KNOX pokazała, że świadome dbanie o siebie nie musi oznaczać oddzielania treningu od pozostałych elementów codziennego wellness.

Nie zabrakło również potreningowej regeneracji. Na uczestników czekał specjalnie przygotowany shake o smaku borówkowym z dodatkiem banana, białka waniliowego, nasion chia i wody kokosowej. O nawodnienie zadbała m.in. Aqua Carpatica, a za dodatkową porcję energii odpowiadały daktyle True Dates.

Efekt? HOT BODY WORKOUT 2.0 połączył intensywny ruch, pielęgnację i regenerację w jednym doświadczeniu, pokazując, że dbanie o skórę może być naturalnym elementem aktywnego stylu życia.