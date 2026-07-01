Skuteczny demakijaż to pierwszy krok do zdrowej, promiennej skóry, dlatego coraz więcej osób sięga po olejki, które w kilka chwil rozpuszczają nawet najbardziej trwały make-up, jednocześnie dbając o naturalną barierę hydrolipidową. Jeśli zmywanie makijażu dotychczas kojarzyło Ci się z podrażnieniami i koniecznością pocierania skóry wacikiem, te produkty na bazie naturalnych olejów mogą okazać się game-changerem.

Choć płyny micelarne i mleczka do demakijażu wciąż cieszą się dużą popularnością, coraz więcej mówi się o zaletach zmywania makijażu olejami. Ich łagodne formuły skutecznie rozpuszczają nawet cięższy make-up, a także zanieczyszczenia i sebum. Jednocześnie działają delikatnie i nie naruszają bariery ochronnej skóry. Olejek do demakijażu to idealne rozwiązanie dla osób z cerą wrażliwą, suchą czy skłonną do podrażnień, ale też tłustą czy mieszaną. Po kontakcie z wodą zamieni się w łagodną emulsję. Rozpuści make-up i pozostawi skórę dokładnie oczyszczoną, miękką i odżywioną.

Najlepsze olejki do demakijażu bazują na cennych naturalnych olejach roślinnych, m. in. oleju jojoba, z pestek winogron czy słodkich migdałów. Dodatkowo często zawierają składniki kojące podrażnienia, antyoksydacyjne czy redukujące nadmiar sebum. Jeśli szukasz dobrego olejku, który zamieni codzienne zmywanie make-upu w przyjemny, zmysłowy rytuał, koniecznie sprawdź te produkty.

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