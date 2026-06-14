Włosy wysokoporowate to te, które z natury są niezwykle delikatne i mają tendencję do puszenia się. Ten typ charakteryzuje się mocno odchylonymi łuskami, przez co szybko chłonie wodę i substancje odżywcze, ale równie łatwo je traci. Właśnie dlatego warto zadbać o pielęgnację w postaci odpowiednich olejków. Które z nich wybrać? Podpowiadamy.

1 So!Flow emolientowy olej do włosów wysokoporowatych Kup teraz Emolientowy olej do włosów wysokoporowatych i łamliwych marki So!Flow zawiera odpowiednią do tego rodzaju kosmyków kompozycję olei roślinnych o dużych cząsteczkach. Kosmetyk ten zapobiega utracie wody, doskonale nawilża i renegeruje nasze kosmki. W jego składzie znajdziemy między innymi: olej bawełniany, z kiełków pszenicy czy olej z dyni.

2 Olej z łopianu do stymulacji wzrostu włosów Green Pharmacy Hair Care Red Peppers Kup teraz Kolejnym polecanym przez nas olejkiem jest Hair Care Red Peppers marki Green Pharmacy. Kosmetyk ten nie tylko doskonale chroni i nawilża nasze włosy, ale również stymuluje ich wzrost. Hair Care Red Peppers wspomaga mikrokrążenie w skórze głowy, odżywia cebulki włosów, a jednocześnie zapobiega łupieżowi.