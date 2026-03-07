Chronią przed słońcem, zapewniają skórze solidną dawkę nawilżenia i dobrze wyglądają pod makijażem. Te 3 kremy SPF to idealny wybór pod make-up. Pokochasz je za lekką formułę i aksamitne wykończenie.

Jeszcze kilka lat temu krem z filtrem kojarzył się z tłustą, bielącą warstwą, która potrafiła skutecznie zniszczyć nawet najbardziej udany make-up. Na szczęście dziś znalezienie dobrego SPF-u, który nie tylko chroni przed słońcem, ale też dobrze wygląda pod makijażem, nie musi być dużym wyzwaniem. Coraz więcej kremów przeciwsłonecznych ma lekką formułę, która nie obciąża cery i działa jak dobra baza pod podkład. Wybrałyśmy trzy kremy z wysokim filtrem, które pozostawiają na skórze satynowe wykończenie.

1 Przeciwsłoneczny krem SPF Beauty of Joseon Kup teraz Krem Relief Sun od koreańskiej marki Beauty of Joseon nieprzypadkowo stał się bestsellerem. Ma SPF50+, ale nie pozostawia na skórze niekomfortowego uczucia lepkości. Ma konsystencję lekkiego kremu nawilżającego i tak też działa. Wszystko za sprawą cennych składników naturalnych, m. in. ekstraktu z ryżu i fermentacji zbożowej. „Świetny produkt, szybko się wchłania, nie podrażnia, dobrze chroni.” – piszą na jego temat internautki.

2 Waterproof Sun Gel Skin 79 Kup teraz Waterproof Sun Gel UV Skin 79 to dobra propozycja dla osób, które poszukują bardzo lekkiego kremu z filtrem. Kosmetyk od koreańskiej marki ma żelową formułę. Szybko się wchłania, a przy tym działa na skórę nawilżająco, odżywczo i regenerująco. W składzie ma między innymi ekstrakt z nagietka, który koi podrażnienia, czy wyciąg z rumianku, który zmniejsza zaczerwienienia. Przy tym zapewnia wysoką ochronę przed słońcem dzięki filtrom SPF50+ i PA++++.