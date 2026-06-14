3 kremy SPF, które są warte każdej złotówki. Musisz je przetestować
Latem ochrona przed słońcem to absolutna podstawa. Nie tylko dla naszej skóry, ale i dla zdrowia. Promienie UV potrafią być zdradliwe, a odpowiedni krem do opalania to najlepszy sposób, by cieszyć się słońcem bez przykrych konsekwencji. Specjalnie dla Was wybraliśmy 3 produkty, które zachwycają nie tylko konsystencją, ale przede wszystkim skutecznością.
Heliocare Advanced Spray SunscreenKup teraz
Pierwszym kosmetykiem na naszej liście jest Heliocare Advanced Spray. Krem chroni skórę przed szkodliwym działaniem słońca i wolnych rodników, a także nawilża i wspiera jej regenerację , również po zabiegach estetycznych. Co więcej jest wodoodporny i nie zatyka porów. W jego składzie znajdziemy między innymi: naturalny ekstrakt z paproci Polypodium Leucotomos, witaminę E, czy ekstrakt z zielonej herbaty.
Avène Sun Care Spray 100% InvisibleKup teraz
Avène Sun Sensitive SPF 50 to drugi krem do opalania warty uwagi. Kosmetyk nie tylko chroni wrażliwą skórę przed promieniowaniem UVA/UVB, ale także zapobiega jej podrażnieniom. Co więcej neutralizuje działanie wolnych rodników, a jego formuła nie pozostawia tłustej warstwy ani białych śladów. Produkt marki Avène jest wodoodporny i można nim smarować nie tylko ciało, ale także twarz.
Cosrx Aloe SoothingKup teraz
Kolejnym wartym uwagi kosmetykiem jest Aloe Soothing marki Cosrx . Krem ten podobnie jak jego poprzednicy nie tylko chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB, ale również nawilża, odżywia i działa kojąco. Lekka formuła sprawia, że krem jest łatwy w użyciu i szybko się wchłania. Co więcej nie zostawia białych plam i jest odpowiedni dla skóry wrażliwej.