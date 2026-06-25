Miękkie, gładkie i dobrze nawilżone usta to podstawa nie tylko zimą, ale również latem. Promienie UV, wiatr i klimatyzacja potrafią skutecznie przesuszyć delikatną skórę warg. Dlatego w mojej kosmetyczce zawsze znajdzie się miejsce dla sprawdzonych balsamów do ust. Co więcej, dwa z nich można teraz kupić w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Pielęgnacja ust często schodzi na dalszy plan, gdy kompletujemy letnią kosmetyczkę. Skupiamy się na kremach z filtrem, lekkich serum czy produktach do pielęgnacji włosów, zapominając, że skóra ust również wymaga odpowiedniej ochrony i nawilżenia. Tymczasem jest ona znacznie cieńsza niż skóra na pozostałych partiach twarzy, przez co szybciej traci wilgoć i staje się podatna na przesuszenie.

Latem problem ten może być jeszcze bardziej odczuwalny. Wysokie temperatury, ekspozycja na słońce, słona morska woda czy klimatyzowane pomieszczenia sprawiają, że usta stają się szorstkie, spierzchnięte i tracą swój naturalny komfort. Właśnie dlatego warto mieć pod ręką balsam, który nie tylko zapewni natychmiastowe ukojenie, ale również zadba o długotrwałą regenerację.

Przez lata przetestowałam wiele produktów, jednak tylko kilka z nich na stałe zagościło w mojej kosmetyczce. Oto trzy balsamy, po które sięgam najczęściej i które naprawdę robią różnicę.

1 Avène Lip Butter Kup teraz Avène Lip Butter to jeden z tych balsamów, po które sięgam zawsze wtedy, gdy moje usta potrzebują intensywnego nawilżenia i ukojenia. Formuła wzbogacona wodą termalną Avène, masłem shea oraz składnikami o działaniu antyoksydacyjnym zapewnia komfort nawet przez 24 godziny, skutecznie chroniąc przed przesuszeniem i pierzchnięciem. Dodatkowym atutem jest delikatny połysk, dzięki któremu produkt z powodzeniem zastępuje także błyszczyk. To idealny wybór dla osób, które szukają skutecznej pielęgnacji połączonej z naturalnym efektem na ustach.

2 Korres Yoghurt Kup teraz Korres Yoghurt SPF 20 to balsam, który szczególnie doceniam latem. Nie tylko skutecznie nawilża i koi przesuszone usta, ale także zapewnia im ochronę przed promieniowaniem UV dzięki filtrowi SPF 20. Lekka, nieklejąca formuła sprawia, że można stosować go wielokrotnie w ciągu dnia bez uczucia obciążenia. Zawarte w składzie masło shea, witamina E, olejek migdałowy i wosk pszczeli dbają o regenerację oraz wygładzenie ust, pozostawiając je miękkie, komfortowe i doskonale zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.