Dobre serum z witaminą C powinno skutecznie rozjaśniać przebarwienia, ujednolicać koloryt skóry i przywracać jej zdrowy blask. To od marki Q+A dodatkowo odbudowuje barierę hydrolipidową i chroni przed wpływem wolnych rodników. “Nigdy nie maiłam takiego efektu. Polecam” – piszą na jego temat Polki.

Q+A to marka, która powstała stosunkowo niedawno, bo w 2019 roku, ale szybko podbiła serca miłośniczek przemyślanej pielęgnacji. Stawia na proste formuły i naturalne składniki aktywne, które celują prosto w wyjątkowe potrzeby skóry, Dokładnie tak działa serum z witaminą C dedykowane cerze poszarzałej, zmęczonej i pozbawionej życia.

Serum z witaminą C Q+A – jak działa?

Ma konsystencję lekkiej emulsji, szybko się wchłania, dobrze nawilża i zmiękcza skórę. Serum z witamina C Q+A wpływa jednak przede wszystkim na koloryt cery: rozjaśnia , rozświetla i przywraca witalność. W składzie ma między innymi ziemię wulkaniczną, która dostarcza skórze cennych mikro- i markoelementów, napina ją i poprawia jej kondycję. Dodatkowo zawiera kwas hialuronowy, który zapewnia długotrwałe nawilżenie.

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Opinie o serum z witaminą C Q+A – co sądzą o nim Polki?

Dobry skład, lekka formuła i skuteczność składników aktywnych – wszystko to sprawia, że kosmetyk zebrał już wiele pozytywnych recenzji, a w serwisie internetowym drogerii Hebe ma średnią ocenę 4,9/5.

Bardzo dobre serum, to już moje kolejne opakowanie. Mój must have. Skóra mięciutka, nawilżona, gładka. Nigdy nie maiłam takiego efektu.

Piszą na temat serum Polki. W regularnej cenie zapłacimy za nie ok. 48 zł.