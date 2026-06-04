„Dla mnie najlepsze drogeryjne serum”, „Nie ustępuje drogim produktom.”, „Drobne zmarszczki wygładzone, skóra wyraźnie bardziej jędrna” – piszą na temat tego serum Polki. Receptura z tripeptydem miedzi to niezawodne wsparcie w walce z oznakami upływającego czasu.

Kosmetyki z tripeptydem miedzi, to jeden z wiodących trendów w pielęgnacji skóry dojrzałej i z pierwszymi oznakami starzenia. Udowodniono, że składnik ten skutecznie pobudza syntezę kolagenu i elastyny, dzięki czemu cera staje się wyraźnie bardziej jędrna i wygładzona. Wśród preparatów zawierających GHK-Cu coraz większą popularność zyskuje drogeryjne serum, które daje efekt liftingu i przywraca skórze zdrowy blask. Opinie internautek mówią same za siebie.

Przeciwzmarszczkowe serum Dermika – ten kosmetyk pokochały Polki

Przeciwzmarszczkowe serum liftingujące Dermika Esthetic Solutions to połączenie innowacyjnych składników aktywnych w skoncentrowanych, gabinetowych dawkach. Kosmetyk zawiera tripeptyd miedzi oraz multifunkcyjne biomimetyczne peptydy, dzięki którym skutecznie redukuje zmarszczki, poprawia napięcie i teksturę skóry. Receptura inspirowana medycyną estetyczną pozwala uzyskać długotrwałe efekty bez uczucia dyskomfortu. Jej skuteczność została potwierdzona w badaniach aparaturowych.

Aż 95% badanych kobiet w wieku 45-60 lat po 4 tygodniach stosowania zauważyło, że skóra jest wygładzona, a zmarszczki mniej widoczne. Serum ma lekką, hydrożelową konsystencję. Można stosować je zarówno rano, jak i wieczorem. Polki chwalą je też za przyjemny zapach, szybkie wchłanianie i wyrównanie kolorytu cery.

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Co Polki sądzą o serum z tripeptydem miedzi Dermika?

Serum liftingujące Dermika Esthetic Solutions nieprzypadkowo stało się ulubieńcem Polek. To kosmetyk, który nie tylko dobrze nawilża, ale przede wszystkim daje widoczne rezultaty w walce z oznakami starzenia się. Potwierdzają to opinie internautek.

Żadne inne, nawet dużo droższe nie zmieniło tak bardzo wyglądu mojej skóry jak to. Nie drażni skóry jak retinol, a moim zdaniem daje podobne spektakularne efekty. Polecam, cera nabiera blasku, jest wygładzona.

Piszą użytkowniczki serwisu Hebe. Na stronie internetowej drogerii kosmetyk ma średnią ocenę 4,9/5 przy ponad 600 recenzjach. W regularnej cenie kosztuje ok. 90 zł, ale warto polować na cenowe okazje, by kupić je taniej.