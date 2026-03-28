Kwas salicylowy – pogromca niedoskonałości i węgiel aktywny sprawdzony w walce z nadmiarem sebum – te dwa składniki łączy serum idealne dla cery ze skłonnością do przetłuszczania się, wyprysków i zaskórników. Jego czarna formuła dokładnie oczyszcza pory i wygładza skórę już po pierwszym użyciu.

W trosce o cerę problematyczną nie ma miejsca na półśrodki. Kosmetyki mają działać skutecznie, lecz łagodnie. Realne efekty w walce ze zmianami trądzikowymi dają wyłącznie preparaty bazujące na starannie dobranych składnikach aktywnych. Właśnie takie zawiera serum z kwasem salicylowym od Nacomi Next Level.

Jak działa serum Nacomi Next Level kwas salicylowy 2%?

Odblokowuje pory, oczyszcza je i zmniejsza nadprodukcję sebum. Serum Nacomi Next Level z dwuprocentowym kwasem BHA dedykowane jest osobom, które mają cerę tłustą i skłonną do niedoskonałości. To właśnie obecność kwasu salicylowego sprawia, że preparat redukuje zmiany trądzikowe i radzi sobie nawet z uporczywymi zaskórnikami. Ponadto ujednolica koloryt i ogranicza widoczność przebarwień.

Recepturę kosmetyku wzbogacono dodatkowo o węgiel aktywny, który reguluje pracę gruczołów łojowych i pomaga zwalczyć problem nadmiernego przetłuszczania się skóry. Działanie całości wspiera zawarta w serum witamina B3, czyli niacynamid o silnych właściwościach kojących. Serum ma nietypowy, czarny kolor i delikatną, płynną formułę. Po nałożeniu na skórę dokładnie oczyszcza ją i przywraca jej zdrowy wygląd. Można zmyć go po godzinie albo pozostawić na dłużej. Po przemyciu twarzy wodą i zastosowaniu dopasowanego do jej potrzeb kremu cera będzie ujednolicona, wyciszona, ukojona i delikatnie zmatowiona.

Opinie o serum z kwasem salicylowym Nacomi – co sądzą o nim Polki?

Ze względu na skuteczne działanie serum Nacomi Next Level z dwuprocentowym kwasem BHA stało się dla wielu osób niezastąpionym rozwiązaniem na trądzik. Kosmetyk ma zaskakującą ilość recenzji. W serwisie internetowym drogerii Hebe zrecenzowano go ponad 1200 razy.

Bezwzględny dla zaskórników Bardzo dobrze oczyszcza pory, u mnie znacząca redukcja trądziku już od pierwszego użycia. Rewelacyjne serum! Działa cuda Doskonale „wycisza” wszelkie niedoskonałości.

To tylko niektóre z wielu opinii na jego temat. W regularnej cenie kosztuje ok. 26 zł.