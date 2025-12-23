„Skóra po nim jest nawilżona, wygładzona i ma naturalny efekt glow”, „Pod makijażem działa genialnie” – piszą na temat tego serum internautki. Lekka formuła z kombuchą od Inglot Lab to idealny wybór dla osób z cerą suchą, poszarzałą i matową, ale nie tylko.

Mówi się, że zdrowa skóra się błyszczy. Nie chodzi o efekt tafli jak po koreańskiej pielęgnacji, lecz o delikatny, miękki blask, który świadczy o prawidłowym nawilżeniu i odżywieniu cery. Właśnie taki rezultat pozwala osiągnąć serum rozświetlające Inglot Lab. Zawarte w nim składniki dostarczają skórze solidną dawkę nawilżenia, a przy tym wygładzają drobne zmarszczki i wspierają mikrobiom. Nic dziwnego, że Polki pokochały ten kosmetyk.

Rozświetlające serum do twarzy? Poznaj Illuminating Face Serum

Ma lekką, szybko wchłaniającą się formułę. Nie obciąża skóry, za to intensywnie ją nawilża, poprawia jej koloryt i teksturę. Serum rozświetlające Inglot Lab zawiera aż 95% składników naturalnych, w tym kombuchę i ekstrakt z nasion babki lancetowatej. Substancje, które nieprzypadkowo uchodzą za skin-glow kompleks, natychmiastowo poprawiają kolor cery i przywracają jej zdrowy, naturalny blask. Co więcej: kosmetyk zmniejsza widoczność drobnych linii mimicznych i sprawia, że skóra staje się bardziej sprężysta i elastyczna.

1 Serum rozświetlające do twarzy Kup teraz

Opinie o serum rozświetlającym do twarzy Inglot Lab

Skuteczność serum od Inglot Lab potwierdzają liczne opinie internautek.

Serum kupiło mnie od pierwszej aplikacji. Jest lekkie, szybko się wchłania i daje takie „zdrowe glow”, które wygląda jak naturalny blask skóry, a nie jak błyszczący film. To kosmetyk, który naprawdę zmienił moją pielęgnację. Od pierwszych dni stosowania dostrzegłam, że skóra staje się bardziej promienna i żywa, bez sztucznego połysku – to naturalne rozświetlenie.

Piszą na temat produktu internautki. Wiele osób zwraca też uwagę na fakt, że kosmetyk jest idealny pod make-up.