Serum to jeden z najskuteczniejszych elementów codziennej pielęgnacji skóry- zwłaszcza wtedy, gdy zależy nam na realnych efektach. Dzięki lekkiej, skoncentrowanej formule zawiera wyższe stężenia składników aktywnych niż krem, a przy tym szybko się wchłania i dociera do głębszych warstw skóry. Stosuje się je zazwyczaj po oczyszczeniu twarzy, a przed kremem, aby wzmocnić działanie całej rutyny pielęgnacyjnej. Dobrze dobrane serum potrafi widocznie poprawić kondycję skóry, wygładzić jej strukturę i przywrócić jej zdrowy wygląd.

Zimą sięganie po serum staje się wręcz koniecznością. Niska temperatura, suche powietrze i nagłe zmiany warunków atmosferycznych osłabiają barierę hydrolipidową skóry, sprzyjając przesuszeniu, podrażnieniom i szybszemu pojawianiu się zmarszczek. Serum działa wtedy jak tarcza ochronna- wspiera regenerację, wzmacnia skórę i dostarcza jej składników, których najbardziej potrzebuje.

Kiehl’s Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum – retinol w łagodnym wydaniu

Wśród produktów, które w ostatnim czasie zyskują dużą popularność, wyróżnia się Kiehl’s Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum. To przeciwzmarszczkowe serum z retinolem przeznaczone do wszystkich rodzajów skóry- również tej wrażliwej. Jego formuła została opracowana tak, aby zapewnić skuteczne działanie odmładzające bez typowych dla retinolu podrażnień.

Kluczem do sukcesu jest technologia tzw. mikrodozowania. Przy każdym użyciu skóra otrzymuje precyzyjnie odmierzoną, bezpieczną porcję czystego retinolu, co pozwala stopniowo wygładzać zmarszczki, poprawiać jędrność skóry i wspierać jej naturalną odnowę komórkową. Efekt? Skóra staje się bardziej napięta i miękka w dotyku.

Formuła serum została dodatkowo wzbogacona o peptydy, które wzmacniają odporność skóry i wspomagają działanie retinolu, oraz ceramidy- kluczowe składniki odbudowujące barierę ochronną skóry. Dzięki nim ryzyko zaczerwienienia, przesuszenia czy łuszczenia jest zminimalizowane, a serum pozostaje komfortowe nawet przy codziennym stosowaniu.

Kiehl’s Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum pomaga zmniejszyć widoczność zmarszczek i drobnych linii, ujednolica koloryt, regeneruje skórę i przywraca jej świeży, wypoczęty wygląd. Lekka, szybko wchłaniająca się konsystencja sprawia, że produkt łatwo wkomponować w wieczorną pielęgnację, a jego delikatność pozwala łączyć go także z innymi kosmetykami, np. z serum z witaminą C.