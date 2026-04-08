Ten jeden kosmetyk może całkowicie odmienić make-up. Arganowe serum do rzęs działa jak baza pod maskarę, odżywia włoski i przyspiesza ich wzrost. To sprawdzony sposób na hipnotyzujące spojrzenie, który pokochało już wiele Polek.

Przetestowałaś wiele tuszów do rzęs, ale żaden nie dał Ci wymarzonego efektu wachlarzy? Pomóc może pielęgnacja. To serum z olejkiem arganowym działa wielozadaniowo – z jednej strony natychmiast pogrubia włoski, z drugiej – skutecznie je regeneruje i sprawia, że stają się mocniejsze, gęstsze i pełne blasku. Kosztuje grosze, a robi różnicę.

Serum do rzęs Eveline Cosmetics SOS Lash Booster

Arganowe serum do rzęs Eveline Cosmetics SOS Lash Booster to klasyk w swojej kategorii. Jego receptura bazuje na starannie dobranych składnikach, dzięki którym sprawdza się zarówno jako baza pod maskarę, jak i intensywnie regenerująca pielęgnacja na noc. W składzie znajdziemy takie komponenty, jak:

bioHyaluron Complex, który wnika w strukturę włosków, wzmacnia je i wygładza,

Luxury of Youth Complex, który głęboko odżywia rzęsy i chroni je przed wpływem czynników zewnętrznych,

D-pantenol, który pogrubia włoski i zapewnia efekt maksymalnej objętości.

Formuła serum jednocześnie wzmacnia rzęsy, odżywia je i stymuluje ich wzrost. Dzięki temu przez cały czas wyglądają na zdrowsze, są mocniejsze i lśniące. Kosmetyk nie zawiera substancji zapachowych, dlatego zda egzamin nawet u osób, które mają bardzo wrażliwe oczy.

Opinie o serum do rzęs Eveline Cosmetics SOS Lash Booster – jak oceniają je Polki?

Serum do rzęs Eveline Cosmetics SOS Lash Booster jest bestsellerem od lat. Polki uwielbiają jego odżywcze działanie i stosują je jako bazę pod tusz. Jak oceniają efekty stosowania, najlepiej pokazują opinie.

Nie zliczę które to już opakowanie, petarda Dzięki niemu rzęsy przestały mi wypadać i są mocniejsze Stosuję jako bazę pod tusz i jest efekt wydłużenia i pogrubienia rzęs Używam już od miesiąca i serio widać efekty nie dość, że rzęsy się ładnie trzymają z mascarą, to jeszcze je pogrubia i widać że są gęstsze

Piszą na temat kosmetyku internautki. Serum kosztuje zaledwie 18 zł, a może okazać się prawdziwym game-changerem przy osłabionych rzęsach.