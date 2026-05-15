Dobre serum do twarzy to jeden z filarów pielęgnacji. To od koreańskiej marki Cliv działa na skórę jak odmładzający koktajl – przywraca jej napięcie i rozświetla koloryt. Jeśli szukasz remedium dla cery szarej, zmęczonej i pozbawionej jędrności, ta odżywcza ampułka może okazać się wyborem idealnym.

Poszarzały koloryt, utrata nawilżenia i napięcia – to tylko niektóre z wielu sygnałów, że skóra wymaga dodatkowej dawki energii. To serum z jagodami żeń-szenia odpowiada na wszystkie jej potrzeby. Nie tylko intensywnie nawilża, ale też wygładza i przywraca jej witalność.

Energetyzujące serum CLIV Premium z jagodami żeń-szenia – jak działa?

Odżywcza ampułka Cliv to wysoko skoncentrowane serum naszpikowane cennymi składnikami aktywnymi, które nadają skórze zdrowy, młodzieńczy, promienny wygląd. Bazą formuły jest filtrat z fermentowanych jagód żeń-szenia o silnych właściwościach ujędrniających i przeciwzmarszczkowych. Na tym nie koniec. Kosmetyk wzbogacono o kwas hialuronowy, który długotrwale chroni skórę przed utratą nawilżenia, oraz niacynamid, który przepięknie rozświetla cerę i ujednolica jej koloryt. Dodatkowo w składzie znajdziemy ekstrakt ze śliwki i białka grochu – komponenty, które chronią naskórek przed negatywnym wpływem środowiska.

Serum zostało stworzone z myślą o skórze pozbawionej życia – szarej, ziemistej, z pierwszymi oznakami starzenia. Dzięki wysokiej koncentracji składników natychmiast przywraca jej zdrowy blask i sprawia, że staje się nawilżona i bardziej napięta.

Opinie o ampułce energetyzująco-ujędrniającej Cliv – co sądzą o niej Polki?

Najlepszym dowodem na skuteczność tego serum są wysokie oceny Polek. Kosmetyk ma średnią ocenę 4,9/5 przy ponad 300 recenzjach w serwisie internetowych Hebe. Internautki podkreślają, że wspaniale wygładza, rozświetla i nawilża skórę, a przy tym ma dobry, naturalny skład i nie podrażnia.

Co tu dużo mówić – rewelacyjne serum. Nie wiem, ile butelek już zużyłam… Zakochałam się! Skóra jest nawilżona i napięta. Wspaniały produkt dla każdej osoby dbającej o zdrowy, młody wygląd skóry. Świetnie ujędrnia i nawilża, dodaje blasku, współgra z każdym kremem i podkładem.

To tylko niektóre z wielu opinii na temat ampułki. Jeśli w Twojej kosmetyczce brakuje dobrego, rewitalizującego serum do twarzy, ta pozycja jest zdecydowanie warta uwagi.