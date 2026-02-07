„Nie zliczę, ile opakowań już zużyłam.”, „Wspaniałe nawilża skórę.”, „Od pierwszego użycia sprawia, że cera wydaje się jędrniejsza.” – piszą na temat tego serum Polki. Jego lekka formuła to dodatkowa dawka nawilżenia przed nałożeniem kremu.

Kiedy skóra jest sucha i wrażliwa, każda doza nawilżenia będzie na wagę złota. Ta w postaci kojącego serum z mikrocząsteczkowym kwasem hialuronowym i tripeptydem miedzi szybko się wchłonie i stworzy doskonałą bazę pod krem. Nic dziwnego, że ten kosmetyk od Bielendy zdobywa coraz większą popularność wśród Polek.

Nawilżające serum do twarzy? Bielenda Skin Clinic to ulubieniec Polek

Redukuje uczucie suchości, długotrwale nawilża, poprawia jędrność i elastyczność skóry i przywraca jej komfort. To niepozorne serum do twarzy od Bielenda Skin Clinic zawiera składnik, który doskonale wiąże wodę w naskórku i chroni ją przed przesuszeniem. Mowa o pielęgnacyjnym klasyku, czyli mikrocząsteczkowym kwasie hialuronowym. Na tym nie koniec. Formułę kosmetyku wzbogacono o beta-glukan, który koi podrażnienia i wzmacnia barierę hydrolipidową oraz tripeptyd miedziowy o silnym działaniu przeciwstarzeniowym.

To połączenie składników daje zarówno natychmiastowe, jak i długofalowe efekty. Skóra już po pierwszym użyciu staje się nawilżona i aksamitnie gładka. Po dłuższym stosowaniu możesz zauważyć poprawę napięcia i zdrowszy, młodzieńczy wygląd cery. Potwierdzają to opinie internautek.

Opinie o serum z kwasem hialuronowym Bielenda Skin Clinic

Jeśli szukasz nawilżającego serum do twarzy o potwierdzonym działaniu, Bielenda Skin Clinic może okazać się strzałem w dziesiątkę. Piszą o tym Polki zachwycone efektami stosowania go.

Natychmiastowe uczucie nawilżenia Moje ulubione serum! Pięknie pachnie i dobrze nawilża. Po regularnym stosowaniu moja cera się poprawiła. Uwielbiam to serum, zużyłam już kilka opakowań.

Czytamy na temat preparatu. Kosmetyk ma średnią ocenę 4,9/5 w serwisie internetowym drogerii Hebe przy 960 wystawionych opiniach. Kosztuje ok. 32 zł.