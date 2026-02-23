Dobre serum przeciwzmarszczkowe to nieodłączny element codziennej pielęgnacji po trzydziestym roku życia. To od polskiej marki Eveline nie tylko redukuje oznaki starzenia się skóry, ale też odżywia i przywraca cerze zdrowy blask.

Wzmacnia barierę ochronną naskórka, głęboko nawilża i widocznie spłyca zmarszczki. To serum daje efekt odmłodzenia bez nadwyrężania budżetu. Kosztuje niecałe 30 zł, a w promocji kupimy je za ułamek tej ceny. W składzie ma wszystko, czego potrzebuje skóra z oznakami starzenia się.

Dobre serum odmładzające? Kosmetyk od Eveline podbił serca Polek

Różowe serum multipeptydowe Eveline Cosmetics Shot to skoncentrowana dawka składników aktywnych o silnych właściwościach anti-aging. Receptura zawiera fito-kolagen, który długotrwale wzmacnia strukturę skóry, wygładza ją i przywraca jej jędrność. Za spłycenie zmarszczek odpowiadają zawarte w serum ceramidy. Ponadto formuła bazuje na peptydach, które wspierają proces regeneracji naskórka i przywracają mu napięcie.

Preparat przeznaczony jest do pielęgnacji cery dojrzałej z widocznymi zmarszczkami. Można stosować go nie tylko na twarz, ale też na szyję i dekolt. Dzięki temu poprawia owal i zapobiega wiotczeniu skóry. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzone na wybranej grupie osób. 94% stosujących serum przyznało, że po czterech tygodniach zmarszczki wokół ust, oczu, a także na czole i dekolcie stały się mniej widoczne. To samo mówią opinie Polek.

Opinie multipeptydowym serum odmładzającym Eveline

O skuteczności kosmetyku świadczy średnia ocena 4,9/5 przy blisko 900 recenzjach w serwisie internetowym drogerii Hebe. Polki cenią to serum odmładzające za efekt natychmiastowego nawilżenia i długofalową poprawę wyglądu skóry.

Po zastosowaniu serum skóra jest świetlista, gładka i świeża. Najbogatszy skład w tak małej cenie, jaki znajdziecie na rynku kosmetycznym. Nawilża skórę i ją napina. Jestem zadowolona z efektu Widać poprawę jędrności skóry przy regularnym stosowaniu rano i wieczorem.

Piszą na temat produktu internautki. W promocji kupimy go za niecałe 18 zł.