To serum odmładzające to prawdziwy eliksir na pierwsze oznaki starzenia się skóry. Wygładza zmarszczki i przywraca cerze elastyczność. W składzie ma między innymi naturalny odpowiednik botoksu.

Ma dobry skład, lekką formułę i widocznie odmładza skórę. To serum polskiej marki nieprzypadkowo zbiera pozytywne recenzje wśród internautek. Receptura z egzosomami z gorzkiego melona działa na 5 różnych oznak starzenia się. „To jeden z tych kosmetyków, do których chętnie wracam.” – piszą na jego temat Polki.

Jak działa ujędrniające serum Miya BEAUTY.Lab?

Ujędrniające serum Miya wykorzystuje moc naturalnych składników, które pozwalają na dłużej zachować młody wygląd skóry. Zawiera między innymi wyciąg z Acmella oleracea, który uchodzi za roślinny zamiennik botoksu. Poza tym bazuje na egzosomach, które stymulują produkcję kolagenu w naskórku i przywracają cerze jędrność i sprężystość. Ponadto jego formułę wzbogacono o olej z dzikiej róży o silnych właściwościach odżywczych i rewitalizujący wyciąg z korzenia nawrotu purpurowego. W sumie kosmetyk zawiera aż 98% naturalnych komponentów. Zero zbędnych dodatków.

Serum ma lekką formułę, dzięki której nadaje się pod makijaż. Szybko się wchłania i widocznie poprawia kondycję i wygląd skóry. Stosowany regularnie przywraca cerze napięcie, elastyczność i zdrowy blask. Modeluje kontur twarzy i spłyca zmarszczki. To skuteczne narzędzie w walce z widocznym na skórze upływającym czasem. Nic dziwnego, że cieszy się tak dużą popularnością wśród Polek.

Opinie o ujędrniającym serum Miya z egzosomami. Co myślą internautki?

Kosmetyk zbiera bardzo wysokie noty wśród kobiet. Polki w komentarzach przyznają, że efekty stosowania go widoczne są bardzo szybko. Przy tym preparat daje duży komfort noszenia dzięki dobrej wchłanialności i lekkiej formule.

Efekty zauważalne już po kilku użyciach. Nadaje się pod makijaż. Jestem zadowolona. Świetne serum. Ma dość lekką konsystencję, ale bardzo ładnie wygładza skórę. Serum działa świetnie, skóra promienna i napięta.

To tylko niektóre z wielu opinii na temat serum. W regularnej cenie produkt kosztuje ok. 50 zł, ale w promocji możemy kupić go nawet za 30.