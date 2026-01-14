„Odmładza skórę, nadaje wigoru”, „Cudo w butelce” – piszą na temat tego serum internautki. Kosmetyk z ekstraktem z irysa florenckiego skutecznie redukuje oznaki starzenia się skóry i chroni ją przed utratą nawilżenia.

W pewnym momencie życia sięgnięcie po dobre kosmetyki o działaniu anti-aging staje się nieuniknione. Choć liczy się każdy element pielęgnacyjnej rutyny, kluczowe jest odpowiednio dobrane serum. To od polskiej marki Resibo ma dawać efekt babyskin – wygładzonej, nawilżonej skóry pełnej blasku. Wszystko dzięki starannie dobranym składnikom aktywnym.

Dobre serum przeciwzmarszczkowe? Poznaj Resibo Superserum Slow Down

Superserum Slow Down to kosmetyk, który zyskuje coraz większą popularność wśród Polek. Ma lekką, niekomedogenną formułę. Dobrze wygląda pod makijażem i co najważniejsze – naprawdę działa. Potwierdzają to opinie internautek. Receptura serum bazuje na takich składnikach, jak:

wyciąg z irysa florenckiego , który wygładza cerę i pobudza syntezę kolagenu i elastyny,

ekstrakt z algi Caulerpa lentillifera , tzw. „zielony kawior”, który nawilża i długotrwale chroni skórę przed utratą wilgoci,

pullulan, który gwarantuje natychmiastowy efekt liftingu, widocznie poprawiając napięcie skóry.

Na tym nie koniec. Superserum Slow Down Resibo zawiera innowacyjny kompleks komórek macierzystych Resistem, który wspiera odnowę biologiczną skóry, przyspiesza jej regenerację i zmniejsza widoczność zmarszczek. Ponadto: poprawia koloryt cery i przywraca jej naturalny blask. Formuła kosmetyku ma otulać skórę, ale bez obciążania jej, dlatego można stosować go zarówno rano, jak i wieczorem.

1 Slow Down Serum Kup teraz

Opinie o serum Resibo Slow Down

Najlepszym potwierdzeniem skuteczności serum od Resibo są opinie Polek. Kosmetyk ma średnią ocenę 4,9/5 w serwisie Wizaż. Internautki chwalą nie tylko jego działanie, ale też formułę, która świetnie współgra z makijażem.

To serum to małe cudo dla skóry! Mam 36 lat i suchą skórę. To serum miało dać efekt „babyskin” – i faktycznie dało. Już po pierwszym użyciu skóra była gładsza, miękka i bardziej napięta. Uwielbiam to serum.. Moja twarz jest po nim gładka, nawilżona i aksamitna.

Piszą na temat serum użytkowniczki. W regularnej cenie kupimy je za 99zł, ale warto polować na okazje.