Demakijaż to absolutna podstawa codziennej pielęgnacji. W ciągu dnia na naszej skórze gromadzi się nie tylko makijaż, ale również kurz, sebum, pot, czy drobne zanieczyszczenia z powietrza. Jeśli nie oczyścimy twarzy przed snem to wówczas nasza skóra nie ma szans na regenerację. Zasypianie w pełnym makijażu może pociągnąć za sobą takie konsekwencje jak: zapychanie porów, powstawanie niedoskonałości, przesuszenia, podrażniania, a w dłuższej perspektywie może doprowadzić nawet do szybszego starzenia się skóry. Cera staje się szara, zmęczona i pozbawiona blasku.

Dlatego tak ważne jest, aby pierwszy krok wieczornej rutyny był skuteczny, ale jednocześnie delikatny dla skóry. I właśnie tu pojawia się mój ostatni ulubieniec- mleczko (a właściwie balsam) do demakijażu Youthtopia Apple Butter Cleansing Balm marki Origins.

1 Origins Youthtopia™ Apple Butter Cleansing Balm Kup teraz

Ten balsam radzi sobie nawet z wodoodpornym makijażem, dlatego świetnie sprawdza się jako pierwszy krok w oczyszczaniu dwuetapowym. Już przy pierwszym masażu twarzy czuć, jak makijaż dosłownie „rozpuszcza się” pod palcami, bez konieczności mocnego pocierania skóry.

Origins Youthtopia™ Apple Butter Cleansing Balm. Naturalny skład

Ogromnym plusem jest jego skład. Zawiera masło shea oraz olej kokosowy- duet, który działa na skórę jak odżywczy kompres. Masło shea zatrzymuje nawodnienie w skórze, wygładza ją, zmiękcza i chroni przed przesuszeniem oraz szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Z kolei olej kokosowy, bogaty w przeciwutleniacze, wspiera regenerację, koi, intensywnie odżywia i pomaga spowolnić procesy starzenia.

Po zmyciu balsamu skóra jest idealnie czysta, ale jednocześnie nie mamy wrażenia „uczucia ściągnięcia”. Wręcz przeciwnie nasza twarz staje się miękka, delikatna w dotyku, odświeżona i ukojona. Co istotne, produkt nie narusza naturalnej bariery hydrolipidowej, dzięki czemu sprawdzi się także przy cerze wrażliwej.

Sposób użycia jest bardzo prosty: wystarczy nałożyć produkt na suchą skórę, delikatnie wmasować opuszkami palców, a następnie spłukać. Makijaż znika błyskawicznie, a skóra jest gotowa na kolejny etap oczyszczania.