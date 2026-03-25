Sekretem koreańskich kosmetyków są naturalne składniki, o których nie słyszałyśmy przed globalną popularnością K-beauty. Jednym z najcenniejszych jest ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej, który działa jak booster regeneracji skóry. To serum Pureheals zawiera go aż 90%. Koi, odżywia, rozświetla i wygładza cerę już po pierwszej aplikacji.

Koreańska pielęgnacja słynie z wykorzystania składników aktywnych, których nazwy do niedawna były dla nas tajemnicą. Poza filtratem ze śluzu ślimaka, jadem żmii czy wyciągiem z żeń-szenia, za jeden z najbardziej skutecznych uchodzi ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej. Działa jak opatrunek na podrażnienia, uszczelnia naczynia krwionośne i wspiera proces odnowy naskórka. To właśnie na nim opiera się receptura serum-ampułki od marki Pureheals, którą pokochały Polki.

Jak działa serum ampułka Pureheals Centella90?

Intensywnie nawilża skórę, wzmacnia jej barierę ochronną i skutecznie łagodzi podrażnienia. Największe wrażenie robią jednak długofalowe korzyści ze stosowania tego serum. Ampułka Pureheals Centella90 spłyca nawet głębokie zmarszczki i wygładza cerę, przywracając jej zdrowy, promienny wygląd. To zasługa nie tylko cennego ekstraktu z wąkrotki azjatyckiej, ale też innych składników aktywnych zawartych w recepturze. Na liście znalazły się między innymi:

niacynamid, który zmniejsza przebarwienia,

adenozyna o silnym działaniu przeciwzmarszczkowym,

wyciąg z rumianku, który redukuje zaczerwienienia,

ekstrakt z propolisu o właściwościach antybakteryjnych,

skwalan, który doskonale wygładza cerę,

hydrolizowane proteiny soi, które poprawiają elastyczność skóry.

Na tym nie koniec. W składzie znalazły się też oleje o działaniu regenerującym, m. in. z ogórecznika i jojoba, czy silne antyoksydanty, takie jak wyciąg z grejpfruta i zielonej herbaty. To serum to prawdziwa bomba starannie dobranych komponentów, bez zbędnych dodatków. Dzięki nim kosmetyk działa natychmiast, zapewniając długotrwałe nawilżenie i komfort, a w po kilku tygodniach stosowania poprawia napięcie i teksturę skóry. Mimo bogatego składu ma lekką, wodnistą konsystencję, szybko się wchłania i dobrze współgra z kremem.

Co Polki sądzą o serum Pureheals Centella90?

O działaniu tego kosmetyku najlepiej świadczą recenzje. W serwisie internetowym drogerii Hebe oceniono go ponad 300-krotnie i uzyskał średnią notę 4,7/5. Polki są wyjątkowo zadowolone z jego właściwości redukujących naczynka, przebarwienia i linie mimiczne.

Naprawdę spełnia swoją rolę- regularnie stosowane serum niweluje widoczne naczynka i zaczerwienienia. Bardzo skuteczne, łagodzi wszystkie niedoskonałości, działa leczniczo na twarz. Ampułka którą pokochała moja skóra! Ten kosmetyk sprawia że staje się ona gładka, napiętą i nawilżoną, a wszelkie podrażnienia i zaczerwienienia znikają. Po stosowaniu serum od 2 miesięcy buzia mięciutka jak pupa niemowlaka, jak coś mi wyskoczy i nasmaruję na noc, rano nie ma śladu.

Piszą na jego temat internautki. Za 30 ml w regularnej cenie zapłacimy ok. 110 zł.