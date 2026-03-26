To masło do ciała otula skórę komfortem i zapachem porównywanym do kultowych perfum. Formuła z proteinami kaszmiru działa jak chwila luksusu i daje efekt satin skin. Wystarczy jej chwila, by skóra odzyskała aksamitną miękkość.

Wyznajesz zasadę, że idealny balsam do ciała powinien nie tylko odżywiać skórę, ale też rozpieszczać zmysły? W takim razie pokochasz to kaszmirowe masło do ciała. Receptura polskiej marki Stara Mydlarnia bazuje na cennych, naturalnych składnikach, które w krótką chwilę zmiękczają, wygładzają i intensywnie nawilżają naskórek.

Jak działa Cashmere Body Butter od polskiej marki Stara Mydlarnia?

Koi podrażnienia, dogłębnie nawilża i pozostawia skórę miękką jak jedwab. Masło do ciała z proteinami kaszmiru od marki Stara Mydlarnia to kosmetyk idealny dla skóry suchej, szorstkiej i pozbawionej witalności. W składzie ma nie tylko aminokwasy jedwabiu, które wygładzają i poprawiają elastyczność naskórka, ale też cenne oleje roślinne o silnych właściwościach odżywczych. Jego formułę wzbogacono o olej z pestek moreli, który przywraca równowagę hydrolipidową oraz alantoinę, która przynosi ulgę przy podrażnieniach i wspomaga regenerację naskórka. Bazę stanowi roślinna gliceryna, która daje efekt długotrwałego nawilżenia i pozwala cieszyć się gładką, aksamitną, ukojoną skórą przez długie godziny.

Opinie o jedwabistym maśle do ciała Stara Mydlarnia

Polki pokochały to masło do ciała nie tylko za odżywcze właściwości, ale też piękny, elegancki zapach.

Piękny zapach, mój ulubiony. Na pewno kupię ponownie Pięknie pachnie jak perfumy Si Świetny produkt o wybitnym zapachu! Ociupinka wystarczy, żeby nawilżyć ciało.

Piszą na jego temat internautki. Kosmetyk oceniono na 4,8/5 w serwisie internetowym drogerii Hebe. W pełnej cenie kosztuje ok. 36 zł.