Chronić skórę przed słońcem powinniśmy przez cały rok. Znalezienie kremu SPF, który dobrze wygląda pod makijażem, bywa jednak niemałym wyzwaniem. Ten od koreańskiej marki bije rekordy popularności. „Najlepszy krem z filtrem jaki miałam.” – piszą na jego temat Polki.

Ma lekką konsystencję, szybko się wchłania i zapewnia skuteczną ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA/UVB. Ten koreański krem z filtrem to doskonały wybór pod make-up. W przeciwieństwie do innych SPF-ów nie bieli i nie pozostawia na skórze tłustego filmu. Nic dziwnego, że stał się bestsellerem.

Dobry krem SPF pod makijaż? Ten koreański żel to ulubieniec wielu Polek

Lekki krem przeciwsłoneczny do twarzy Skin79 zapewnia wysoką ochronę przed słońcem. Bazuje na filtrach chemicznych SPF 50+/PA++++ i ma wodoodporną formułę, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w każdych warunkach – czy to w mieście, czy na wakacjach. Polki pokochały go za żelowo-kremową konsystencję. To dzięki niej dobrze się wchłania i co najważniejsze – nie bieli i doskonale współgra z kremami BB i podkładami. Idealnie nadaje się do stosowania pod makijaż.

Formułę kosmetyku wzbogacają naturalne roślinne ekstrakty, które poprawiają kondycję cery. Na liście składników znalazły się między innymi: wyciąg z wąkroty azjatyckiej, ekstrakt z nagietka lekarskiego o właściwościach łagodzących czy nawilżająca woda z liści aloesu.

Opinie o kremie przeciwsłonecznym Skin 79 Waterproof Sun Gel

Koreański SPF zebrał już wiele pozytywnych opinii. W serwisie internetowym drogerii Hebe ma średnią ocenę 4.9/5 przy blisko 2500 oddanych głosów. Polki podkreślają, że to bardzo dobry krem z filtrem pod makijaż.

Świetny spf pod makijaż. Puder się nie roluje i nic sie z nim nie dzieje. Jeden z lepszych spf, które miałam. Nie zapycha nawilża. Lekki i skuteczny. Nadaje się dla tłustej skóry.

Piszą na jego temat internautki. W regularnej cenie za 50 ml zapłacimy ok. 70 zł, ale na promocji możemy zdobyć go nawet o połowę taniej.